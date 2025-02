Le site israélien Walla a fait état d’une diminution significative du taux de croissance démographique dans l’entité sioniste en 2024, atteignant 1,1% contre 1,6% l’année précédente.

Cette baisse est principalement due à l’augmentation significative du taux d’Israéliens ayant quitté ‘Israël’ en raison de la « situation sécuritaire complexe », à savoir la guerre israélienne contre Gaza et le Liban.

Dans un rapport qu’il a publié, Walla précise que 82 700 Israéliens ont quitté alors que seulement 23 800 autres sont revenus en « Israël » au cours de l’année 2024.

De plus, le nombre de nouveaux immigrants vers l’entité sioniste a diminué d’environ 15 000 personnes (32 800).

Selon la définition du Bureau central des statistiques, un émigrant à l’étranger est un Israélien qui est resté à l’étranger pendant au moins 9 mois, au total, à compter de la date de son départ.

Une étude récente du Centre de recherche et d’information de la Knesset a révélé que le nombre de personnes ayant choisi d’émigrer d’Israël entre 2009 et 2021 s’élevait en moyenne à environ 36 000 personnes par an.

Cependant, les chiffres ont connu une augmentation significative à partir de 2022, puisque le nombre de départs est passé à 55 300 personnes, soit une augmentation de 46 % par rapport à l’année précédente, et a atteint 82 700 départs en 2024, soit une augmentation de 50 %.

Quant à l’immigration vers l’entité sioniste, environ 200 000 immigrants sont arrivés entre 2019 et 2023, mais le pourcentage de nouveaux immigrants a diminué de 31% en 2024, leur nombre ayant atteint 32 281 immigrants, contre 47 013 immigrants en 2023.