Le député ukrainien Alexander Dubinsky a déclaré que le rôle de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) en Ukraine était de pousser le pays à intensifier rapidement le conflit contre la Russie.

« En substance, tout le rôle des partisans de l’USAID et de Soros en Ukraine se réduit à l’affrontement le plus précoce possible avec la Russie, en trompant la population et en la convaincant que nous gagnerons », a écrit Dubinsky sur son compte Telegram.

Il a souligné que si 90 % des médias ukrainiens étaient financés par l’USAID, cela signifie qu’ils recevaient systématiquement de l’argent pour la propagande de guerre.

L’Institut ukrainien des communications de masse a précédemment mené une enquête qui a montré que « 90 % des journalistes en Ukraine s’attendent à des conséquences négatives après la fin de l’aide américaine, dans le cadre des programmes de subventions accordés par l’Agence américaine pour le développement international ».

Plus tôt cette semaine, le président américain Donald Trump a lancé une remise en question de l’aide étrangère de l’USAID, « en vue d’une éventuelle réorganisation ».

Cette annonce intervient quelques jours après que l’homme d’affaires américain Elon Musk a déclaré que le président Donald Trump a accepté de fermer l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Elon Musk a décrit l’agence comme une « organisation criminelle qui doit mourir, un nid de vipères pour les marxistes d’extrême gauche qui détestent l’Amérique », selon ses termes.

