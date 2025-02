Le secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem a adressé un message aux mutilés de la guerre à l’occasion de la commémoration de la naissance d’Abou al-Fadl al-Abbas, le frère de l’Imam Hussein (s) célébré le 4 Sha’ban.

« Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Mes bien-aimés moudjahidines blessés, hommes, femmes et enfants.

Salutations à vous, martyrs vivants, qui avez atteint le statut de martyrs mais n’êtes pas encore passés à la demeure éternelle, pour achever votre rôle dans l’avancement et l’élévation sur le chemin de la foi, du djihad, de la wilaya et de la résistance.

Vous êtes plus mis à l’épreuve que ceux qui luttent dans la voie de Dieu, car vos blessures douloureuses vous accompagnent à chaque instant, sans vous empêcher de continuer à donner et à tout sacrifier.

Vous êtes les disciples d’Abou al-Fadl al-Abbas (que la paix soit sur lui), le protecteur de la marche menée par le Maître des Martyrs, l’Imam al-Hussein (que la paix soit sur lui), vers le sommet du sacrifice de soi en Dieu, dans la Karbala du martyre et du soutien à la religion et à la vérité.

Quelle merveilleuse description dans la visite d’Abou al-Fadl al-Abbas, qui s’applique à vous : « Il est le meilleur protecteur, le patient, le combattant, le solidaire, et le frère qui défend son frère, qui répond à l’obéissance de son Seigneur, qui désire ce que les autres ont négligé comme une abondante récompense et de belles louanges, et que Dieu vous associe au niveau de vos pères dans les jardins de délices. »

Votre ennemi est l’entité israélienne et son soutien l’Amérique. C’est le tyran le plus brutal de notre monde aujourd’hui, mais avec vos blessures vous avez brisé ses convoitises, fait échouer ses objectifs et êtes devenus des voix qui résonnent avec la vérité. Vous êtes les fidèles du maître des martyrs de la oumma, Sayyed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée), et de tous les martyrs, prisonniers, blessés et croyants de cette lignée. Dieu Tout-Puissant vous a gardés en vie afin que vous puissiez accomplir votre mission et remplir votre rôle autant que vous le pouvez.

Le chemin de la résistance et de la libération continuera et sera plus fort avec les moudjahidines, les blessés, les prisonniers et les gens fidèles et honorables. C’est le parcours des prophètes et des imams, celui de l’imam Mahdi (que Dieu hâte sa réapparition), celui de l’imam Khomeiny (que son âme soit sanctifiée), de son successeur l’imam Khamenei (que son ombre perdure), du maître des martyrs de la oumma, Sayyed Hassan (que Dieu l’agrée), de Sayyed Hachemi (que Dieu l’agrée), et des martyrs. Dieu Tout-Puissant a dit : « Et Nous avons voulu accorder une faveur à ceux qui étaient opprimés sur terre et en faire des dirigeants et des héritiers. »

Votre récompense est réservée à Allah. L’imam Zain Al-Abidin (S) a dit : « Qu’Allah ait pitié d’Al-Abbas, car il a sacrifié sa vie pour son frère jusqu’à ce que ses bras soient coupés, alors Allah le Tout-Puissant les a remplacées par deux ailes avec lesquelles il vole avec les anges au Paradis, comme Il l’a fait à Ja’far ben Abi Taleb (S) Al-Abbas a un statut auprès d’Allah le Béni et l’Exalté, un statut que tous les martyrs lui envieront le Jour de la Résurrection. »

Votre frère en Dieu, Naïm Qassem »