Avec l’arrivée, à Beyrouth jeudi soir, de l’envoyée du président américain Donald Trump pour le Liban, Morgan Ortagus, l’occupation israélienne a intensifié ses violations de l’accord du cessez-le-feu avec le Liban.

L’occupation a mené une série de raids contre plusieurs zones du sud et de la Bekaa (Est).

Les avions de guerre israéliens ont visé la zone entre Kafrwa et Wadi al-Zahrani (Sud), et mené un autre raid contre les périphéries de la localité d’al-Kharibah dans la chaîne orientale (Est).

Dans le district de Nabatieh, au sud du Liban, les avions d’occupation ont également bombardé la vallée située entre les localités de Bfarwa et Azza.

Cette agression a été précédée par des survols intensifs de l’aviation israélienne à basse altitude au-dessus des régions de Rachaya et de la Bekaa occidentale, et à haute altitude au-dessus de la ville de Hermel et de la Bekaa du Nord, ainsi que par des survols de la capitale Beyrouth et de ses banlieues.

Retour des centaines de familles dans leurs villages

Entre-temps, l’occupation israélienne poursuit ses agressions contre les villages frontaliers du sud-Liban, malgré l’expiration du délai de 60 jours stipulant son retrait total, conformément à l’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 27 novembre 2024.

Jeudi, les forces d’occupation ont détruit plusieurs bâtiments dans la localité de Mays al-Jabal et largué plusieurs fusées éclairantes dans le ciel de la localité de Yaroun.

En dépit de toutes ces agressions, plusieurs familles sudistes sont retournées dans leurs villages frontaliers.

Selon des sources locales, 160 familles ont regagné la localité Beit Lif, 90 autres sont retournés à Qantara et 16 familles sont rentrées à Aita al-Chaab.

Les comités municipaux du Hezbollah ont fourni à ces habitants les infrastructures nécessaires, notamment en distribuant des toilettes prêtes à l’emploi, des réservoirs d’eau, un éclairage alimenté à l’énergie solaire, en plus de la réparation du réseau électrique et de la fourniture du diesel pour les générateurs.