Les brigades d’Al-Qods- bataillon de Jénine a affirmé, ce vendredi, que leurs combattants ont fait sauter un engin explosif contre un véhicule militaire israélien qui traversait l’entrée de la ville, entraînant des pertes confirmées.

Les médias palestiniens ont pour leur part rapporté que des explosions ont été entendues à l’intérieur du camp de Jénine, où les forces d’occupation ont été ciblées avec un engin hautement explosif à l’entrée de la ville de Silat al-Harithiya, à l’ouest de Jénine.

Les bulldozers de l’occupation détruisent les infrastructures en Cisjordanie

Les forces d’occupation poursuivent depuis le 21 janvier 2025 leur agression contre les villes de Jénine, Tulkarem et Tubas : 29 Palestiniens sont tombés en martyre, des dizaines d’autres blessés, des centaines de déplacés et plus de 100 citoyens arrêtés.

Les forces d’occupation mènent depuis une série de perquisitions, de pillage et de destruction des domiciles.

Perquisitions israéliennes et vandalismes dans les maisons des Palestiniens en Cisjordanie

Elles ont restreint les déplacements des citoyens, tout en saisissant des bâtiments commerciaux et résidentiels et en les transformant en casernes militaires et en sites pour leurs snipers.

Dans ce contexte, les forces d’occupation ont pris d’assaut la localité de Yamoun, à l’ouest de Jénine. Elles ont a également forcé les habitants d’un immeuble résidentiel du quartier est de Tulkarem à l’évacuer, afin de le transformer en caserne militaire.

Une partie des soldats de l’occupation qui ont pris d’assaut Tubas

En outre, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut les environs du camp d’Al-Ain et de la rue Jaffa dans la ville de Naplouse et la localité de Beit Kahil, au nord d’Al-Khalil Hébron.

L’occupation arrête plus de 170 Palestiniens

Entre-temps, le Club des prisonniers palestiniens a déclaré que « l’occupation israélienne a détenu 174 Palestiniens des villes de Jénine et de Tubas, dans le nord de la Cisjordanie, depuis le début de la récente agression contre les deux villes ».

Le club a expliqué que le nombre de détenus à Jénine et dans son camp au cours de 17 jours d’agression n’est pas inférieur à 120 personnes, tandis que le nombre d’arrestations à Tubas a atteint 54, la plupart d’entre elles de la localité de Tamoun.