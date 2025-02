Les combats se poursuivent pour le 3eme jour consécutif dans la région frontalière libano-syrienne entre les tribus libanaises et des combattants de Hayat Tahrir al-Cham (Ex-front al-Nosra) dans le nord-est libanais.

Vendredi, le président libanais Joseph Aoun avait contacté le président syrien Ahmad al-Charaa (alias Abou Mohamad al-Joulani) pour s’entendre sur la nécessité d’une coordination sécuritaire conjointe pour contrôler la situation sur le terrain.

Les accrochages les plus intenses ont lieu dans la région libanaise de Hermel et celle syrienne de Qousseir dans la province de Homs.

Selon l’agence libanaise officielle ANI, le village libanais de Qanafez, à la frontière nord de Hermel, a fait l’objet ce samedi de bombardements d’artillerie en provenance de la campagne de Qousseir après le calme qui a régné durant la nuit.

Le village frontalier de Jarmache a été attaqué avec des roquettes et des drones. Il est situé à 7 km du village syrien Hawik dans lequel vivent des tribus libanaises depuis des décennies et où les premiers accrochages avaient éclaté jeudi. Les tribus accusant les forces syriennes de vouloir les déloger par la force.

Des roquettes sont tombées à proximité du village Qasr.

Les membres des tribus ont assuré avoir abattu 3 drones de type Chahine dans le ciel des régions libanaises et détruit un char à Jarmache.

Il y a eu dix blessés côté libanais ce samedi et 3 tués et 6 blessés côté syrien.

Dans une déclaration commune, les familles et les clans du nord de la Bekaa ont appelé l’Etat libanais à intervenir immédiatement pour les protéger des « attaques syriennes », mettant en garde contre la « négligence officielle » pourrait les pousser à défendre eux-mêmes leurs terres. Le communiqué appelle également les présidents de la République, du Parlement et du gouvernement libanais à prendre des mesures urgentes par la voie diplomatique pour communiquer avec la nouvelle direction syrienne et trouver des solutions pour éviter une nouvelle escalade dans la région.

Une roquette s’était écrasée à proximité d’une position de l’armée libanaise a Wadi Fissane dans les terres du Hermel

A la demande du président de la République, le commandement de l’armée libanaise a déclaré dans l’après-midi de ce samedi qu’elle a riposté aux sources de tirs et bombardé les pièces d’artillerie dans le côté syrien.

