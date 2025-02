Une femme enceinte de huit mois a été tuée par des tirs de l’armée d’occupation israélienne, dimanche, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère de la Santé.

Son mari a, quant à lui, été grièvement blessé lors d’un assaut israélien contre le camp de réfugiés de Nour Chams, situé à l’est de la ville de Tulkarem, a précisé le ministère dans un communiqué.

Le ministère a ajouté que le fœtus de la femme avait également perdu la vie lors de cette agression.

D’après des témoins, les forces d’occupation israéliennes ont ouvert le feu sur la famille alors qu’elle était déplacée du camp.

Assaut israélien contre le camp de Nour Chams, en Cisjordanie occupée, le dimanche 9 février 2025.

L’armée d’occupation israélienne a envahi le camp tôt dimanche matin, forçant plusieurs familles à quitter leurs maisons et les transformant en casernes militaires.

Les forces d’occupation ont également rasé et à détruit la rue du cimetière dans le camp.

Face à ces agressions, de violents affrontements ont opposé les jeunes de la Résistance palestinienne aux forces d’occupation qui ont été ciblées avec des engins explosifs, notamment à Jénine et dans le camp de Nour Chams.

Cette escalade israélienne fait suite à une offensive militaire plus large lancée le 21 janvier contre Jénine et son camp de réfugiés, ainsi que contre les villes voisines, qui a fait au moins 25 martyrs, selon le ministère palestinien de la Santé.

L’armée d’occupation israélienne a étendu son assaut contre Tulkarem le 27 janvier, tuant cinq personnes supplémentaires. Le 2 février, une autre offensive a été lancée contre la ville de Tamoun et le camp de réfugiés de Far’a dans la ville de Tubas.

Cette escalade intervient après un cessez-le-feu et un accord d’échange de prisonniers à Gaza le 19 janvier, après plus de 15 mois de guerre génocidaire israélienne ayant couté la vie à plus de 60.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Depuis le début de cette guerre le 7 octobre 2023, les forces d’occupation israéliennes et les colons ont tué au moins 906 Palestiniens à travers la Cisjordanie occupée, selon le ministère de la Santé.