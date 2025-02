La Ligue arabe a dénoncé la récente proposition du Premier ministre israélien qui suggérait que l’Arabie saoudite pourrait établir un État palestinien sur son territoire.

Lors d’une interview diffusée à la télévision jeudi, Benjamin Netanyahu a affirmé que l’Arabie saoudite disposait de vastes étendues de terre, ce qui lui permettrait de créer un État palestinien indépendant sur son territoire.

Cette déclaration a suscité des réactions mitigées. Cette proposition est perçue par beaucoup comme une tentative de détourner l’attention des véritables enjeux du conflit israélo-palestinien et de justifier des politiques d’expansion territoriale du régime sioniste.

La réaction du monde arabo-musulman a été immédiate et virulente, dénonçant avec véhémence le projet de Netanyahu comme une manœuvre visant à déplacer de manière forcée encore plus de Palestiniens et à s’approprier leurs terres.

Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe, a exprimé son indignation face à la logique qui sous-tend la récente proposition de Netanyahu, la qualifiant d’inacceptable et révélatrice d’un décalage total avec la réalité.

En se référant au plan suggéré par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lors d’une interview télévisée, Aboul Gheit a affirmé qu’il ne s’agissait que de « fantasmes ou illusions ».

Les récentes déclarations de Netanyahu interviennent dans un contexte déjà tendu, marqué par les propos controversés du président américain Donald Trump, qui a évoqué la possibilité de déplacer les Palestiniens de Gaza sous prétexte de mener des opérations de reconstruction dans la bande de Gaza.

En réponse, le ministère saoudien des Affaires étrangères a fermement rejeté toute idée de délocalisation, affirmant son soutien indéfectible à la cause palestinienne et à leur droit de vivre sur leur terre ancestrale.

Au cours d’une rencontre qui s’est tenue mardi dernier à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, le président des États-Unis a également évoqué la possibilité que les forces américaines puissent « prendre le contrôle » de la bande de Gaza.

Il a présenté cette proposition comme un projet de réaménagement, visant à transformer cette région ravagée par les conflits en ce qu’il a désigné comme « la Riviera du Moyen-Orient ».

En plus de son projet de contrôle militaire, Trump a proposé de réinstaller les habitants de Gaza dans des pays voisins, notamment l’Égypte, la Jordanie et l’Arabie saoudite.

Source: Avec PressTV