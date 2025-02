Les Iraniens ont célébré, ce lundi 10 février, le 46e anniversaire de la victoire de la République islamique en descendant dans les rues à Téhéran et à travers tout le pays. Depuis lundi matin, la télévision d’Etat diffuse en direct des images de la population dans les rues des villes et villages, accompagnées de chansons pop et d’hymnes patriotiques.

À Téhéran, des habitants ont commencé dès le matin à se diriger vers le principal lieu de rassemblement autour de la tour emblématique Azadi ( « liberté » en persan), située dans l’ouest de la capitale.

Criant des slogans anti-américains et anti-israéliens, les gens sont aussi descendus dans les rues de Chiraz et Bandar Abbas (sud), Rasht (nord), Mashhad (est) et Kermanshah et Sannadaj (ouest), selon les images de la télévision.

Souvent en famille, ils portent des drapeaux vert-blanc-rouge, et ceux de la Palestine ou du Hezbollah au Liban, ainsi que des portraits du guide suprême, l’ayatollah Sayed Ali Khamenei.

Les célébrations marquant le renversement de la monarchie pro-américaine Pahlavi commencent chaque année le 31 janvier, date anniversaire du retour à Téhéran de l’ayatollah Rouhollah Khomeini, en 1979, après son exil à Paris.

Ces derniers jours, de nombreux responsables de la République islamique avaient appelé la nation à participer en grand nombre aux célébrations, qui se déroulent après le retour au pouvoir du président américain Donald Trump, favorable à une politique dite de « pression maximale » à l’encontre de Téhéran.

L’Iran déjouera tous les complots des ennemis (Pezeshkian)

Le président iranien Massoud Pezeshkian prononce un discours sur l’emblématique place Azadi de Téhéran à l’occasion du 46e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique, le 10 février 2025. (president.ir)

De hauts responsables, dont le président Massoud Pezeshkian ainsi que des personnalités militaires et religieuses, se sont adressés à la nation à cette occasion.

S’adressant à une foule immense à Téhéran, M.Pezeshkian a déclaré que la République islamique s’efforcerait de contrecarrer tous les complots ourdis par les ennemis.

Il a critiqué la récente déclaration du président américain Donald Trump selon laquelle il souhaite tenir des pourparlers avec l’Iran tout en publiant simultanément un mémorandum présidentiel qui ordonne au Trésor américain et au département d’État de mettre en œuvre une campagne visant à « réduire à zéro les exportations de pétrole de l’Iran ».

« Trump dit qu’il faut dialoguer, puis… il signe et annonce toutes les conspirations possibles pour mettre la Révolution [islamique] à genoux », a déclaré le président.

Trump affirme que l’Iran perturbe la sécurité régionale mais « c’est Israël qui, avec le soutien des États-Unis, est la cause profonde de l’insécurité et bombarde les peuples opprimés de Gaza, du Liban, de Palestine, de Syrie, d’Iran et partout où il le souhaite », a-t-il ajouté.

Le président américain prétend défendre la paix et la stabilité, mais il défend un criminel qui a été condamné par des organisations internationales, a déclaré Pezeshkian, faisant référence au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Pezeshkian a averti que les ennemis et les malveillants cherchent à semer la discorde en Iran et à faire croire au peuple que le pays est en position de faiblesse et à prétendre qu’aujourd’hui est « le meilleur moment pour nuire au pays ».

« Ils ne savent pas pourtant qu’ils ne verront jamais se réaliser leurs rêves et souhaits grâce à la sagesse du Leader de la Révolution islamique et à la présence et aux sacrifices du peuple [iranien] », a-t-il souligné.

Il a déclaré que l’Iran a résisté avec force aux intimidations et qu’il s’opposera aux conspirations visant à semer la zizanie dans le pays.

Pezeshkian a précisé que l’Iran n’a jamais cherché à déclarer la guerre à aucun pays et ne s’inclinera jamais devant ses ennemis.

Il a ajouté que les ennemis ont peur de l’unité et de la cohérence de l’Iran, notant que les Iraniens seraient en mesure de résoudre tous les problèmes s’ils forgeaient l’unité nationale.

« L’Iran ne permettra jamais à ses ennemis de mettre en œuvre leurs objectifs dangereux », a ponctué le président.

Il a déclaré que l’Iran est déterminé à cohabiter pacifiquement avec ses voisins sur la base de la fraternité et du respect mutuel.

« Si nous défendons Gaza et la Palestine, c’est parce que nous défendons les opprimés, et si vous cherchez à promouvoir la paix dans la région, il faut que vous cessiez de défendre l’oppression, l’agression et l’injustice », a-t-il souligné.