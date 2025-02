L’Iran a annoncé mardi qu’il est sur le point de signer l’un des plus gros contrats de l’histoire de son industrie pétrolière.

Le ministre iranien du Pétrole, Mohsen Paknejad, a déclaré lors de sa participation à la marche commémorant le 46e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique à Téhéran : « Le contrat visant à augmenter la pression dans le champ de South Pars est l’un des plus grands contrats pétroliers du pays ».

Grâce à ce nouveau contrat, le pompage du champ South Pars, situé dans la province de Bouchehr, au sud de Téhéran, sera renforcé.

Le champ de South Pars , l’un des plus grands gisements de gaz naturel au monde, contribue de manière significative à l’économie iranienne et représente un pilier majeur des exportations de gaz de Téhéran vers les pays voisins et dans le monde.

Le champ s’étend sur une vaste zone des eaux du Golfe, entre l’Iran et le Qatar, ce qui en fait une source de revenus majeure et importante pour les deux pays.

D’autre part, le ministre iranien du Pétrole a affirmé hier lundi, commentant les déclarations du président américain Donald Trump concernant sa volonté de négocier avec l’Iran : « Trump et sa bande ne sont pas dignes de confiance, il suffit de rappeler que le plus grand criminel du monde actuel, à savoir Netanyahu, a été le premier invité à rendre visite à Trump après avoir repris le pouvoir ».

Il a poursuivi : « Nous ne devrions pas prendre leurs menaces au sérieux », car « Israël est trop petit pour faire quoi que ce soit, et ils connaissent notre force dans divers domaines ».

De même, le ministre iranien du Pétrole a ajouté que Trump, qui a annoncé vouloir imposer une pression maximale sur Téhéran, teste à nouveau une politique qui a échoué ».

Source: Médias