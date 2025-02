Le général de division Mohammad Bagheri, chef d’état-major des forces armées iraniennes, a fermement dénoncé le projet américano-israélien qui vise à expulser de manière forcée les habitants de Gaza et à procéder à un nettoyage ethnique dans cette région sinistrée par la guerre.

Le général Bagheri a souligné que la réponse appropriée au régime israélien réside dans l’unité et la solidarité parmi les pays de la région.

Cette déclaration a été faite, le mardi 11 février, au siège de l’état-major général des forces armées à Téhéran, où le général de division Bagheri et l’amiral Abdullah ben Khamis Al- Raïssi, chef d’état-major des forces armées du Sultanat d’Oman, ont échangé leurs points de vue sur les récents événements de la région.

« Compte tenu de la nature barbare et expansionniste du régime sioniste, la seule façon de faire face à ce régime occupant et terroriste est l’unité et la solidarité parmi les pays de la région », a déclaré le général Bagheri.

Il a qualifié les relations entre l’Iran et Oman d’« amicales, historiques et en pleine expansion », précisant que les dirigeants des deux pays s’engagent activement à renforcer ce dynamisme.

Selon le général Bagheri, les liens entre l’Iran et le Sultanat d’Oman sont à la fois forts et stables. Il a noté que face aux récents bouleversements dans la région, il est impératif d’intensifier les relations bilatérales. Il a également mis l’accent sur la stabilité et la continuité des interactions entre les forces armées des deux pays.

En outre, le général Bagheri a insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz et la mer d’Oman, le considérant comme crucial pour contrer la contrebande et garantir la sécurité des voies maritimes.

Il a ainsi invité les forces navales omanaises à participer aux exercices navals « Ceinture de sécurité maritime », soulignant l’importance d’une collaboration étroite des pays de la région dans ce domaine.

Le général Bagheri a souligné l’existence de nombreuses opportunités d’interaction entre les forces armées des deux pays dans divers domaines, dont la formation, la défense et la lutte antiterroriste.

Il a également insisté sur l’importance de la formation dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, tout en exprimant sa gratitude envers le Sultanat d’Oman pour sa coopération politique avec l’Iran.

De son côté, le chef d’état-major des forces armées omanaises, l’amiral Al-Raïssi, a affirmé que face aux évolutions récentes survenues dans la région, Mascate s’engage à œuvrer pour favoriser la raison et la retenue, soulignant que les pays du Moyen-Orient en sont les véritables propriétaires. Il a également déploré que certains États extra-régionaux tentent de semer la discorde dans la région et de compromettre les efforts sur la voie de l’unité.

L’amiral Al-Raïssi a souligné que les relations entre le Sultanat Oman et la République islamique d’Iran reposent sur une confiance réciproque bien établie au fil des ans. Il a insisté sur l’importance que le Sultanat d’Oman accorde au renforcement des liens bilatéraux à tous les niveaux.

Il a également souligné que les forces militaires et de sécurité des deux pays ont toujours entretenu une coopération efficace.

En outre, le chef d’état-major des forces armées omanaises, l’amiral Al-Raïssi a mis l’accent sur les efforts de coordination qui ont été déployés pour approfondir la coopération irano-omanaise dans divers domaines, notamment les exercices navals, la formation, ainsi que les secteurs militaire, technique et industriel.

Il a fait référence aux échanges fructueux entre les forces armées d’Oman et d’Iran, soulignant l’importance de ces initiatives pour la sécurité maritime.

Arrivé à Téhéran lundi soir 10 février, l’amiral Al-Raïssi effectue une visite en Iran à l’invitation officielle du général de division Bagheri. Au cours de sa visite, il participera à une exposition des capacités et progrès techniques et technologiques des forces armées iraniennes.

Source: Avec PressTV