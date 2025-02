Khartoum et Moscou ont convenu de l’établissement d’une base navale russe au Soudan, a déclaré le ministre soudanais des Affaires étrangères Ali Youssef Ahmed Al-Sharif.

Lors d’une conférence de presse avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov mercredi à Moscou, Al-Sharif a confirmé que les discussions avaient abouti à un accord, déclarant : « Par conséquent, la question est assez simple. Je n’ai rien à ajouter. Nous sommes d’accord sur tout. »

Selon TASS, l’accord, qui a été publié pour la première fois en décembre 2020, prévoit la création d’une base de soutien logistique pour la marine russe. Le personnel de l’installation sera limité à 300 personnes, et un maximum de quatre navires russes pourront y stationner en même temps.

À l’issue des entretiens, Lavrov a réaffirmé la « position de la Russie sur la nécessité d’une cessation rapide des hostilités et du lancement d’un dialogue national inclusif » sur le conflit au Soudan entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), soulignant la nécessité d’une résolution sans ingérence étrangère.

Le conflit brutal a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes depuis avril 2023 et a déplacé des millions de personnes.

Lors de la conférence de presse, Lavrov a souligné que malgré les sanctions occidentales, Moscou continue d’élargir son engagement avec les pays africains, ajoutant que la Russie a été en mesure de maintenir et de renforcer des partenariats mutuellement bénéfiques à travers le continent.

« Bien sûr, nous cherchons et, dans la plupart des cas, trouvons des moyens de poursuivre notre coopération mutuellement bénéfique avec les pays africains et autres, indépendamment des actions criminelles, unilatérales et illégitimes de l’Occident collectif », a-t-il déclaré.

Lavrov a également déclaré que les sanctions occidentales révèlent le manque de fiabilité de ceux qui les imposent, affirmant qu’elles sapent les principes clés de la mondialisation : « La concurrence loyale, la présomption d’innocence, l’inviolabilité de la propriété, le libre jeu des forces du marché – tout cela a été instantanément renversé ».

Le Soudan envisage de signer des accords avec des entreprises russes pour des projets industriels, commerciaux et pétroliers, en se concentrant sur plus de 20 puits de pétrole dans des zones exemptes de conflits comme la région de la mer Rouge et l’ouest du Soudan, selon le ministre soudanais du pétrole et du gaz, Mohi-Eddin Naeem Mohamed Saeed.

L’État africain a offert 22 champs pétroliers à des entreprises russes, dont Rosneft et Gazprom.