Evoquant la décision des autorités libanaises d’interdire les vols en provenance de l’Iran, le Grand mufti jaafari cheik Ahmad Qabalane a déclaré ce vendredi dans son prêche :

« Il n’est pas dans l’intérêt du Liban de faire partie des sbires d’Awkar (l’ambassade des USA, ndlr). L’aéroport de Beyrouth appartient à Beyrouth et non à Washington, et la décision d’interdire l’avion iranien est purement politique. Elle aura des conséquences et elle est fermement rejetée. »

Et de poursuivre : « Nous n’accepterons pas cette manœuvre de liquidation qui affecte notre existence, notre pays et notre culture nationale. Pour être plus franc, ce qui se passe dans le pays affecte toute une communauté ».

Estimant que « l’œil est toujours fixé sur la tête la résistance », il a mis en garde contre le fait « de jouer avec le feu ».

« Nous sommes ceux qui sont sortis récemment d’une guerre israélienne à laquelle Washington et l’OTAN ont fortement participé, et pourtant Israël n’a pas été en mesure d’occuper une seule localité comme al-Khiyam », a-t-il poursuivi.

« Nous voyons que certains des événements qui se déroulent dans le pays s’inscrivent dans la continuation de cette guerre. Nous n’accepterons qu’on nous étrangle et qu’on nous agresse. Nous ne resterons pas silencieux. Nous n’accepterons pas qu’on nous tue et nous exécute. Nous lisons ce qui se passe dans la région, et comment la situation est exploitée. Nous ne resterons pas impassibles face à l’injustice. Nous n’accepterons pas de projets et de politiques antipatriotiques, ni la fausseté des slogans et des positions qui ne profitent nullement à ceux qui veulent construire une nation. Ce qui est nécessaire, c’est de protéger le Liban d’une catastrophe qui pourrait mettre le pays au cœur de l’enfer. »

Le Grand mufa poursuivi en évoquant le cessez-le-feu qui a été conclu le 27 novembre dernier mais a été violé depuis des centaines de fois par l’armée d’occupation israélienne.

« Concernant l’accord de cessez-le-feu, je dis : le gouvernement doit être souverain par excellence et traiter avec le comité de surveillance du cessez-le-feu d’égal à égal. Toute présence israélienne dans certains points ou villes du sud est une occupation, et nous la traiterons selon cette logique. Le pays est fort avec son armée, son peuple et sa résistance. La valeur fondamentale commence et se termine par le partenariat national. La charte de ce pays est la base de la légitimité du travail du gouvernement, et l’intérêt du Liban passe par les composantes nationales de ce pays. Sans cela, il y aura des destructions et des désastres en faveur des cartels de la sédition extérieure qui œuvrent pour déchirer le Liban. »

Il a conclu son discours en évoquant la célébration de l’Imam al-Mahdi qui a été commémorée ce vendredi 15 Shaaban.

« Tout comme la justice, la vérité et l’équité sont les slogans de l’Imam Mahdi (que la paix soit sur lui), l’amour, la compassion, la sincérité, la noblesse et la droiture le sont pour toutes les créatures. Par conséquent, selon le principe de l’Imam Al-Hojjah Al-Mahdi (que la paix soit sur lui), les humains sont le dépôt de Dieu, et la différence entre les religions et les civilisations n’empêche pas l’affirmation du partenariat entre les hommes. Le pouvoir, les biens et le savoir sont des forces pour le bien et non pour le mal. Le pouvoir, des capacités et de l’influence doivent être au service des humains, de leur dignité, loin de l’injustice, de l’iniquité, de l’égoïsme, de la tyrannie et de la corruption intellectuelle, comportementale et économique ».