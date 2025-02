Dans un communiqué publié lundi, le Hezbollah a condamné l’attaque contre une stèle du président de la Republique Joseph Aoun dans la région Jarmaq-Aishiyeh, dans le casa de Tyr (Sour) au sud du Liban.

Le Hezbollah a estimé que « cette attaque suspecte est un acte séditieux, surtout en ce moment sensible, alors que le pays se prépare au jour décisif de l’échéance du retrait israélien du sud ».

Ce retrait doit s’achever demain le 18 février. Mais les dirigeants israéliens ont assuré vouloir maintenir leurs forces dans 5 endroits jusqu’à une date indéterminée.

« Ce comportement répréhensible contredit fortement les valeurs et les principes auxquels adhère le Hezbollah et qui ont été incarnés par le Maître des Martyrs de la oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, et va à l’encontre de son école et ses convictions ».

Le Hezbollah a souligné sa « dénonciation de cet acte qui cherche à nuire aux relations avec le président de la République » et a appelé à « déjouer toute tentative suspecte de déstabiliser la stabilité interne ».

Selon médias libanais, des inconnus ont griffonné sur la stèle dédiée au chef de l’Etat : « Hezbollah. Le sayed martyr Hassan Nasrallah ».

Le maire de la localité Jarmaq Fares Khattar a qualifié cet acte « d’irresponsable. »

« En ces moments, nous devons nous unir tous pour garantir le retour de tous les habitants du sud vers leurs villages. Il faut empêcher ceux qui veulent pêcher en eaux troubles », a-t-il dit.

Source: Divers