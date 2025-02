Des images satellites ont révélé qu’Israël a établi 7 bases militaires dans les territoires syriens qu’il a occupés après la chute du régime du président syrien Bachar Assad, en décembre 2024.

Des images satellite fournies par la société américaine Planet Labs PBC et publiées par le journal israélien Haaretz dans son rapport ont montré que l’armée israélienne continue de construire des bases militaires dans les zones qu’elle occupe à l’intérieur de la Syrie.

Selon le rapport, l’armée israélienne a établi au moins 7 bases militaires dans les zones qu’elle occupe, ainsi qu’au sommet du mont Hermon.

Le rapport indique que l’armée israélienne a commencé à travailler en décembre 2024 pour rester dans les zones qu’elle occupe en Syrie pendant une longue période.

Profitant du renversement de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, ‘Israël’ a étendu son occupation du plateau du Golan en occupant la zone tampon syrienne et le mont Hermon, et a étendu ses attaques contre les infrastructures et les sites militaires en Syrie.

L’armée d’occupation israélienne a commencé à détruire les infrastructures et les capacités militaires restantes de l’armée du régime renversé et a étendu son occupation du plateau du Golan, qui fait partie du territoire syrien.

‘Israël’ a également annoncé son retrait de l’accord de désengagement de 1974 avec la Syrie et le déploiement de son armée dans la zone tampon démilitarisée du plateau du Golan, dont il occupe la majeure partie depuis 1967. Une décision condamnée par les Nations unies et les pays arabes.

Il convient de noter qu’Israël occupe le plateau du Golan syrien depuis 1967. En 1974, un accord de séparation des forces a été signé entre ‘Israël’ et la Syrie, qui définissait les frontières de la zone tampon et de la zone démilitarisée.