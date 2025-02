Face aux menaces américaine et israélienne de bombarder l’Iran, un haut commandant du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a déclaré que l’Iran doit être prêt à la guerre afin qu’il n’y ait pas de guerre.

Lors d’une interview télévisée mardi, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant de la division aérospatiale du CGRI, a affirmé qu’une troisième opération militaire de représailles contre le régime israélien était en préparation.

« Les Américains et les sionistes cherchent à obtenir des concessions, et leurs menaces sont essentiellement psychologiques », a-t-il déclaré en allusion aux récentes menaces brandies par les États-Unis et Israël, a rapporté le site de la télévision iranienne Press TV.

« Nous devons être prêts à la guerre pour éviter la guerre et nous assurer que nos ennemis ne soient pas en mesure d’engager un conflit », a-t-il martelé.

La chaîne de production de missiles ininterrompue

Selon le général Hajizadeh, la chaîne de production de la force aérospatiale du CGRI n’a jamais été interrompue, malgré les tentatives déployées par les ennemis pour la stopper.

« L’ennemi israélien projetait de geler notre programme balistique pour un an à travers sa dernière offensive contre nous mais la production de nos missiles n’a pas du tout été stoppée un seul jour », a-t-il précisé. « Nous nous préparons toujours à la guerre, et par la grâce de Dieu, notre chaîne de production n’a pas été arrêtée un seul jour », s’est-il félicité. Et de poursuivre : « Les ennemis ont tenté de perturber notre production, mais nos actions et notre coopération avec le ministère de la Défense les ont empêchés d’atteindre leur objectif ».

Il a également souligné que cette situation a conduit à une prise de conscience accrue des responsables et à l’allocation de ressources supplémentaires au secteur militaire. « Ces conditions ont renforcé la motivation des employés et ont permis d’augmenter encore davantage notre production », a-t-il indiqué.

Dimanche dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a renouvelé ses menaces contre l’Iran. « Au cours des 16 derniers mois, Israël a porté un coup sévère à l’Iran pour son recours au terrorisme, sous la direction appuyée du président Trump, et avec votre soutien indéfectible, je n’ai aucun doute sur le fait que nous pouvons et nous allons finir le travail », a-t-il déclaré au côté du secrétaire d’Etat américain. Il a ajouté qu’« Israël et les Etats-Unis se [tenaient] côte à côte pour contrer la menace de l’Iran ».

Nouveaux équipements militaires dévoilés

Ce mercredi 19 février, les forces terrestres du CGRI ont dévoilé une série de missiles « intelligents » et de drones de combat développés dans le pays, rapporte Press TV.

En marge de la deuxième phase de la manœuvre militaire d’envergure des forces terrestres du CGRI « Grand Prophète 19 », débutée lundi 17 février, figurent le missile balistique BM-450 d’une portée de 200 kilomètres, le missile balistique tactique à courte portée Fath-360 guidé par satellite, le système de lance-roquettes multiples à longue portée Fajr-5 équipé de systèmes de précision, ainsi que des types de roquettes guidées de 122 mm.

En outre, le système de missiles de défense aérienne à courte portée Majid, les versions améliorées des drones Mohajer-6 et Mohajer-10, ainsi que de nombreux drones kamikazes locaux, capables de transporter des charges de 50 à 60 kilogrammes, sont entrés en service.

Le drone kamikaze Hadid-110 a été également testé lors de cette cérémonie. Il a été rebaptisé du nom de la montagne Dalahoo, dans la province de Kermanshah, à l’ouest de l’Iran.

Exercices terrestres

Mardi, les forces terrestres du CGRI ont lancé un nouvel exercice militaire d’envergure dans le sud-ouest du pays, qui s’inscrit dans une volonté d’améliorer leur préparation au combat et de faire face aux menaces ennemies potentielles.

Selon Press TV, l’exercice a été réalisé dans une zone de combat de la région de Shaveriyeh, dans la province du Khouzestan. Cet exercice qui a marqué le début de la deuxième phase de la manœuvre militaire « Grand Prophète 19 » fait suite à l’exercice initial axé sur la sécurité dans le district d’Ozgoleh du comté de Salas-e Babajani, dans la province de Kermanshah, à l’ouest du pays.

Source: Médias