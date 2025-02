Le septième groupe de prisonniers palestiniens libérés est arrivé, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la ville de Ramallah, suite à un échange de prisonniers entre la résistance palestinienne et le gouvernement d’occupation.

Les citoyens palestiniens ont commencé à se rassembler mercredi à 23h00 au Palais culturel de Ramallah pour recevoir les prisonniers libérés.

Alors que les familles se préparaient à accueillir leurs fils emprisonnés, les forces d’occupation israéliennes ont mené une série d’agressions à leur encontre.

Elles ont pris d’assaut la maison de la famille du prisonnier Atef Jabr Abou Aliya, qui a été libéré mercredi soir, dans le village d’Al-Mughayyir, au nord-est de Ramallah.

Elles ont bloqué les abords des maisons des prisonniers Ahed Al-Natsheh et Hamza Al-Kalouti dans la localité de Beit Hanina, et ont menacé les habitants d’arrestation s’ils brandissaient le drapeau palestinien ou faisaient des signes de célébration pour la libération des prisonniers.

Le Croissant-Rouge palestinien a également indiqué que ses équipes se sont dirigées vers l’hôpital Hadassah pour recevoir le prisonnier Kazem Zawahra, qui est dans le coma depuis des mois, afin de le transférer vers la ville de Bethléem.

D’autre part, la Croix-Rouge internationale a rapporté qu’elle se prépare à « faciliter l’achèvement du processus d’échange », au passage de Kerem Shalom et à l’hôpital européen de Gaza.

Les médias israéliens ont rapporté que la Croix-Rouge a reçu les les dépouilles de quatre captifs israéliens.

Selon des sources palestiniennes, la vérification initiale de l’identité des corps des prisonniers israéliens a été effectuée sur à Kerem Shalom.

Hamas: L’ennemi n’a pas d’autre choix que d’entamer la 2ème phase des négociations

Le Hamas a indiqué avoir réussi à imposer « le processus de remise des corps des prisonniers ennemis, avec la libération de nos prisonniers héroïques, pour empêcher l’occupation de continuer à se désengager des clauses de l’accord de trêve (entré en vigueur le 19 janvier) ».

Le mouvement a annoncé, dans un communiqué, la libération de « 600 de nos prisonniers héroïques après les atermoiements de l’occupation à les libérer, en plus d’un certain nombre de nos enfants et femmes prisonniers incarcérés dans les geôles de l’occupation fasciste ».

Il a souligné « avoir coupé la voie aux fausses justifications de l’ennemi », qui « n’a d’autre choix que d’entamer la deuxième phase des négociations ».

Le Hamas a renouvelé son engagement total envers l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, avec tous ses détails et dispositions, comme indiqué dans le communiqué, appelant les médiateurs à « continuer à faire pression sur l’occupation pour qu’elle respecte les clauses de l’accord ».

Il a en outre appelé certains pays du monde à « mettre un terme aux deux poids deux mesures dans le discours relatif aux prisonniers sionistes, tout en s’abstenant à mentionner nos prisonniers et la torture à laquelle ils sont soumis ».

Mercredi, le porte-parole des Brigades Al-Qassam, Abou Obeida, a annoncé que la Résistance avait décidé de remettre les corps de 4 prisonniers à l’occupation.

Le processus de libération des corps des Israéliens a commencé mercredi soir à 23h00, coïncidant avec la libération des prisonniers palestiniens.

Le Bureau des médias des prisonniers a déclaré que 620 prisonniers seront libérés dans le cadre de la première phase de l’accord.