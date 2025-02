Le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions visant un réseau d’approvisionnement présumé, accusé de contribuer au programme de production de drones de l’Iran.

Le Trésor a annoncé, le mercredi 26 fsur son site Internet que son Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) avait mis sur liste noire trois sociétés de Hong Kong et trois entreprises chinoises pour avoir fourni des composants nécessaires à la production de drones à une société iranienne et à sa filiale.

Même si en février de l’année dernière, l’OFAC avait déjà procédé à des sanctions à l’encontre de la société iranienne Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB) et de sa filiale Narin Sepehr Mobin Isatis (NSMI), il a cette fois annoncé que les nouvelles sanctions visent les activités du PKGB pour reconstituer son réseau d’approvisionnement.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent a prétendu dans un communiqué que l’Iran continue d’essayer de trouver de nouveaux moyens, par l’intermédiaire de sociétés écrans comme PKGB et de fournisseurs de pays tiers, pour se procurer les composants clés dont il a besoin pour renforcer son programme de drones.

Ces désignations interviennent deux jours après que l’OFAC a imposé de nouvelles sanctions à l’industrie pétrolière iranienne, ciblant plus de 30 courtiers, opérateurs de pétroliers et compagnies maritimes qui, selon elle, étaient impliqués dans la vente et le transport de pétrole iranien à des clients étrangers.

Les annonces de sanctions interviennent quelques semaines après que le président américain Donald Trump a déclaré qu’il rétablirait une campagne dite de « pression maximale » contre l’Iran, lancée lors de son premier mandat en 2018 dans le but de réduire à zéro les exportations de pétrole iranien.

L’Iran a minimisé les effets des tentatives américaines d’intensifier la pression sur le pays par le biais de ses sanctions.

Les autorités affirment que les sanctions américaines n’ont guère affecté la capacité de l’Iran à vendre du pétrole ou ses projets de renforcer la capacité de défense du pays.