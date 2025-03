Le leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah a mis en garde le régime israélien contre une reprise de ses offensives à l’encontre de Gaza.

Dans un discours télévisé diffusé dans la soirée du jeudi 27 février, depuis Sana, capitale yéménite, Abdel-Malek al-Houthi a spécifiquement mentionné que Tel-Aviv, l’une des villes les plus peuplées et un centre économique majeur en Palestine occupée, serait une cible principale pour les opérations de représailles yéménites.

« Si la guerre reprend à Gaza, le Yémen interviendra militairement, et prendra pour cible l’ensemble des territoires occupés par ‘Israël’. Tel-Aviv sera une cible principale ». a-t-il affirmé.

« Le Yémen surveille en permanence la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza et constate à quel point l’ennemi sioniste se dérobe à ses obligations », a-t-il souligné.

« Israël s’appuie sur le soutien des États-Unis pour violer l’accord conclu avec Hamas. »

Le leader d’Ansarullah a condamné le refus d’Israël de retirer ses troupes du corridor Philadelphie, à la frontière entre Gaza et l’Égypte, et du poste frontière de Rafah, en violation flagrante des termes de l’accord de trêve à Gaza; ce qui constitue, soutient-il, une menace grave pour le peuple palestinien ainsi que pour le peuple, le gouvernement et l’armée égyptiens.

Sayed Al-Houthi a réaffirmé le soutien indéfectible du Yémen à la cause palestinienne et aux groupes de résistance, malgré le non-respect par Israël de l’accord de cessez-le-feu à Gaza et ses tentatives de retarder la deuxième phase de l’accord avec le Hamas.

Plus loin dans ses propos, le dirigeant yéménite a réitéré le soutien de son pays au Liban et au mouvement de résistance Hezbollah, dénonçant les attaques continues de l’armée israélienne, son refus de mettre fin à son occupation et de se retirer complètement du territoire libanais.

Il a assuré aux combattants des groupes de résistance palestinien et libanais que les forces yéménites se tiendraient à leurs côtés, avant de mettre en garde sévèrement le régime de Tel-Aviv contre la persistance de son occupation et de son agression dans ces régions.

M.Al-Houthi a conseillé aux sionistes et à leurs alliés de rectifier leurs politiques erronées.

Le leader d’Ansarullah a ensuite salué la présence massive des centaines de milliers de personnes aux cortèges funèbres des dirigeants martyrs du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah et Sayed Hachem Safieddine à Beyrouth qui avaient mis en scène l’engagement ferme du peuple libanais sur la voie de la Résistance.

« Les sacrifices héroïques et énormes consentis par les commandants et les combattants des groupes de résistance palestinien et libanais renforcent la détermination des forces de l’Axe de la Résistance à poursuivre la lutte contre Israël », a ponctué le leader d’Ansarullah.