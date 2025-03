Alors que l’armée israélienne poursuit son offensive contre plusieurs zones au nord de la Cisjordanie occupée, trois Palestiniens sont tombés en martyrs à l’aube ce mardi, dans la ville de Jénine.

Dans les détails, le ministère palestinien de la Santé a indiqué que deux jeunes hommes ont été tués sous les balles de l’occupation, tandis que le Croissant-Rouge a déclaré que ses équipes ont transféré la martyre Faiza Abu Ghali (58 ans), tuée également par les balles de l’occupation au poste de contrôle militaire de Jalameh.

Les forces d’occupation avaient auparavant ouvert le feu sur des ambulances, les empêchant de venir en aide à une personne blessée dans le quartier est de Jénine.

Elles ont également pris d’assaut plusieurs zones de la ville de Jénine et de son camp, notamment dans le quartier est de la ville, tandis qu’elles ont assiégé la ville de Qabatiya et bombardé une maison avec des obus.

Pendant ce temps, l’armée d’occupation a lancé une campagne de perquisitions et d’arrestations massives dans la ville d’Azzun, à l’est de la ville de Qalqilya, où elle a arrêté environ 200 jeunes hommes et les a soumis à des interrogatoires sur le terrain.

En outre, les forces d’occupation ont pris d’assaut la ville de Naplouse et l’ancien camp d’Askar et arrêté un certain nombre de jeunes hommes, tandis que les forces ont pris d’assaut la ville de Birzeit, au nord de Ramallah, au milieu du déclenchement d’affrontements et des tirs à balles réelles par les forces, avant de se retirer, laissant un jeune homme blessé au pied par balle réelle, et 3 détenus qui avaient été arrêtés provisoirement et violemment battus.

L’occupation a lancé une campagne d’arrestations dans la ville d’Hébron et ses banlieues pour le troisième jour consécutif.

Dans la ville de Beit Fajjar dans le gouvernorat de Bethléem, 4 blessés par balle réelle ont été hospitalisés, selon le Croissant-Rouge.

En parallèle à l’offensive militaire, les attaques des colons contre les Palestiniens et leurs biens se poursuivent. Le chef du conseil du village d’Umm Safa, au nord-ouest de Ramallah, Marwan Sabah, a assuré que des colons ont incendié un garage et plusieurs voitures après une attaque qu’ils avaient menée contre le village.

Images d’attaques de colons contre des bergers palestiniens dans le village Sosia au sud d’al-Khalil.

En même temps, les forces d’occupation ont continué à forcer les familles à évacuer leurs maisons notamment dans le quartier est de Jénine.

La campagne de déplacement des Palestiniens a touché spécifiquement Tulkarem, Nour Chams en plus de Jénine qui sont désormais presque vides après le départ de près de 40 mille de leurs habitants qui les ont quittés depuis janvier.

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz qu’ils ne seront pas autorisés à rentrer chez eux pendant l’année en cours.

Source: Divers