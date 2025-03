Un dirigeant de la résistance palestinienne a révélé que « les négociations de la délégation israélienne à Doha avec les médiateurs qataris n’ont abouti à aucun progrès ».

Mardi soir, le dirigeant palestinien a tenu la partie israélienne pour responsable de la perturbation des négociations, « en raison de l’insistance de sa délégation à ne pas entrer dans la deuxième phase des négociations ».

Il a noté que « la délégation israélienne exige la libération d’un grand nombre de prisonniers en échange de la libération d’un certain nombre de prisonniers palestiniens et de la prolongation de la première phase ».

Le dirigeant a également noté que « la visite de l’envoyé américain Steve Witkoff à Doha pourrait améliorer les conditions des négociations ».

Dans ce contexte, le correspondant d’Axios, Barak Ravid, a rapporté que « l’envoyé américain Steve Witkoff est arrivé à Doha et rejoindra les médiateurs qataris et égyptiens qui mènent les négociations entre Israël et le Hamas concernant un nouvel accord de libération de prisonniers et un cessez-le-feu à Gaza ».

Plus tôt dans la journée, le chef du Hamas, Abdel Rahman Shadid, a annoncé le début d’un nouveau cycle de négociations de cessez-le-feu, soulignant que « le Hamas aborde les négociations de manière responsable et positive ».

