Le président iranien Massoud Pezeshkian a annoncé, le mardi 11 mars, qu’il ne négocierait « absolument » pas avec le président américain Donald Trump.

En réponse aux allégations du président américain selon lesquelles des négociations sous conditions avec l’Iran sur son programme nucléaire étaient nécessaires, Pezeshkian a lancé à l’adresse de Trump: « Je ne viendrai pas du tout négocier avec vous. Faites ce que vous voulez. »

Pezeshkian a évoqué l’insulte de Trump envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en déclarant : « On a honte de la façon dont il a traité Zelensky. Il est inacceptable qu’ils nous disent : ‘Nous vous donnons des ordres et nous vous dictons ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, faute de quoi nous intervenons militairement’. »

« Nous devons avoir des relations avec le monde, (…) mais nous ne sommes pas censés nous incliner devant qui que ce soit en signe d’humiliation », a-t-il poursuivi.

Le guide suprême iranien, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, avait pour sa part déclaré samedi que Téhéran ne se laisserait pas forcer la main pour entamer des négociations.

Trump a rétabli la campagne de « pression maximale » qu’il avait appliquée lors de son premier mandat présidentiel « pour isoler l’Iran de l’économie mondiale et faire chuter ses exportations de pétrole vers zéro ».