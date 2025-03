La société controversée de capital-investissement Affinity Partners de Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, est désormais le plus gros actionnaire de la société israélienne qui finance la construction de colonies illégales dans les territoires palestiniens occupés.

Affinity Partners, fondée par Kushner en 2021, a reçu plusieurs milliards de dollars de fonds souverains des États arabes du golfe Persique, notamment de l’Arabie saoudite, de la Qatari Investment Authority (QIA) et d’une société d’investissement basée à Abou Dhabi.

Affinity Partners a obtenu un financement supplémentaire de la Qatari Investment Authority (QIA) et d’une société d’investissement basée à Abou Dhabi. Elle a également finalisé l’acquisition d’une participation de près de 10 % dans Phoenix Financial.

Phoenix est un groupe israélien de services financiers qui propose des services d’assurance et de gestion d’actifs et détient des actions dans d’autres sociétés israéliennes en son propre nom et par l’intermédiaire d’une filiale, Phoenix Investment House.

Une enquête de Middle East Eye révèle que Phoenix possède des participations dans 11 entreprises publiques et une entreprise privée répertoriées comme ayant des liens avec les colonies israéliennes en Cisjordanie, à l’Est d’AlQods sur le plateau du Golan syrien occupé.

Ces entreprises opèrent dans des secteurs tels que les banques, les télécommunications, l’énergie, l’ingénierie et la vente au détail.

La valeur totale des participations de Phoenix dans ces sociétés s’élève à environ 4,5 milliards de dollars.

Kushner, proche du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, a été l’un des principaux architectes, pendant le premier mandat de Trump, des accords dits d’Abraham qui ont établi des relations diplomatiques entre ‘Israël’ et plusieurs États arabes, dont les Émirats arabes unis.

Il a parlé ouvertement de son soutien et de son désir d’investir en ‘Israël’, tout en espérant une future normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite.

Phoenix Financial a financé et assuré des projets de construction dans les colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée et sur le plateau du Golan syrien.

Selon l’ONG de surveillance Who Profits, Phoenix possède également une participation de 80 % dans un grand centre commercial dans une colonie illégale de Qods Est et des participations dans diverses sociétés opérant dans d’autres colonies.

Aujourd’hui, plus de 700 000 Israéliens vivent dans plus de 230 colonies construites depuis l’occupation de la Cisjordanie et de l’Est d’AlQods en 1967.

En vertu du droit international et des Conventions de Genève, la communauté internationale désapprouve formellement ces colonies, les considérant comme illégales.