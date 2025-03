« L’Union européenne envisage de retirer quatre ressortissants russes de sa liste de sanctions après que la Hongrie a menacé de bloquer le renouvellement des restrictions visant plus de 2 000 autres personnes », a rapporté le Financial Times, citant des personnes au courant de la décision.

« À la demande de la Hongrie, Bruxelles va exclure Gulbahor Ismayilova, la sœur du milliardaire ouzbek-russe Alisher Usmanov, l’oligarque russe Viatcheslav Moshe Kantor et l’homme politique russe Mikhaïl Degtyaryov », ont indiqué trois responsables.

Deux responsables ont ajouté que « l’homme d’affaires russe Vladimir Rashevsky sera également retiré de la liste », expliquant que « cela été fait à la demande de tous les pays européens pour des raisons juridiques ».

Le Financial Times a noté que « la principale demande de la Hongrie visant à retirer l’homme d’affaires Mikhail Fridman et son partenaire commercial de longue date, Peter Aven, de la liste des sanctions n’a pas été approuvée ».

Le journal a exhorté « l’Union européenne à renouveler tous les six mois les sanctions contre environ 2 400 fonctionnaires, hommes politiques et hommes d’affaires russes et biélorusses qui ont soutenu ou facilité la guerre en Ukraine ».

Source: Médias