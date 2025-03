Lors de ses récentes manœuvres militaires, la République islamique d’Iran a dévoilé la nouvelle génération du système Bavar 373 avec des fonctionnalités spéciales, le Bavar 373-II amélioré.

Quelles sont les caractéristiques du système Bavar 373-II amélioré ?

Le Bavar 373-II est une nouvelle génération avancée de systèmes de défense aérienne dotés de capacités importantes et d’une portée opérationnelle étendue.

Le Bavar 373-II est équipé d’un radar intégré au système et mobile. Positionné verticalement pendant le fonctionnement par un bras mécanique, il permet de fournir des informations sur la cible.

Ce système nécessite des mises à jour à mi-parcours de la cible afin qu’il puisse apporter les modifications nécessaires et les fournir au missile.

Cette génération possède des capacités supérieures de détection, d’interception et de riposte contre des chasseurs et des missiles à de longues altitudes et distances.

Il a également la capacité d’intercepter 100 cibles à une portée de 405 km comparé au système S-300, qui ne peut intercepter que 12 cibles à une portée de moins de 200 km.

Le système a également la capacité de cibler neuf cibles simultanément, tandis que les systèmes S-300 et Patriot peuvent en cibler six simultanément.

Le système peut gérer efficacement divers types de missiles de croisière, d’hélicoptères et d’avions furtifs avancés tels que le F-22 et le F-35.

Un bataillon complet du système Bavar 373-II comprend six systèmes Telar, équipés de 24 missiles prêts à être lancés, d’un radar d’acquisition de cibles, d’un radar de contrôle de tir et d’un centre de commandement et de contrôle.

Les missiles du système sont équipés d’un système de guidage infrarouge utilisé en conjonction avec un radar pour détecter les cibles dans la phase finale, augmentant ainsi le taux de réussite de la mission.

Le système de défense aérienne Bavar 373 a été dévoilé en 2019. Sa version initiale a une portée de détection de 320 km, une portée de suivi de 260 km et une portée de missile de 200 km.

Après l’ajout du missile Sayyad 4B, la portée d’engagement de ce système est passée à 300 km.

Le système Bavar 373-II dispose désormais d’une portée d’engagement et de reconnaissance bien supérieure à celle des autres systèmes connus, notamment russes, comme le S-300PMU-2.

Selon les médias locaux, la particularité de ce système est qu’il est fabriqué en Iran et qu’il a été mis à niveau pour répondre et dépasser le niveau de menace.

Source: Médias