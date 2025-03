Le ministère libanais de la Santé a annoncé lundi soir que « le bilan des événements survenus ces deux derniers jours à la frontière libano-syrienne s’éleve à 7 morts et 52 blessés ».

Le ministère libanais de la Santé a précisé que « six personnes ont été tuées aujourd’hui et 42 blessées. Hier, un adolescent de 15 ans a été tué et dix personnes ont été blessées, dont une fillette de 4 ans ».

Plus tôt dans la journée, le correspondant d’Al Manar a rapporté que « six personnes ont été tuées dans un bombardement mené par Hayaat Tahrir al-Sham (HTS) sur la ville de Housh al-Sayyed Ali dans le district de Hermel du gouvernorat de Baalbek-Hermel, à la frontière avec la Syrie ».

Notre correspondant a rapporté que « des roquettes sont tombées sur la ville frontalière d’Al-Qasr, en provenance de la campagne syrienne d’Al-Qusayr ».

Notre correspondant a constaté que « les groupes armés se trouvent à plus de 500 mètres du village de Housh al-Sayyed Ali », soulignant que « les rumeurs d’une incursion dans la partie libanaise de la ville sont fausses ».

Il a ajouté « qu’un chasseur de l’armée libanaise a mené une frappe aérienne sur des positions d’artillerie ciblant des civils dans la ville ».

La réponse de l’armée libanaise intervient après que des villages et des villes frontalières libanaises ont été soumis à des bombardements depuis le territoire syrien. Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’armée a confirmé avoir envoyé « des renforts d’unités spéciales dans la région du Hermel après qu’un certain nombre de ses positions aient été ciblées depuis le territoire syrien ».

Le communiqué a ajouté que « les unités militaires déployées ont concentré leurs tirs sur leurs cibles dans les zones de tir pour arrêter les attaques sur le territoire libanais ».

Le communiqué a indiqué que « les contacts entre le commandement de l’armée et les autorités syriennes se poursuivent pour rétablir le calme et contrôler la situation dans la zone frontalière ».

Les médias syriens ont rapporté la mort « d’au moins cinq membres de groupes armés lors des affrontements d’aujourd’hui à la frontière syro-libanaise ».

La présidence libanaise a rapporté que « le président Joseph Aoun a appelé le ministre des Affaires étrangères Youssef Rjei, qui se trouve à Bruxelles, et lui a demandé de communiquer avec la délégation syrienne participant à la Neuvième Conférence sur le soutien à l’avenir de la Syrie pour travailler à résoudre le problème frontalier existant le plus rapidement possible ».

Le président libanais a également déclaré que « ce qui se passe aux frontières est et nord-est ne peut pas continuer, et nous n’accepterons pas que cela continue », notant qu’il avait chargé l’armée libanaise de répondre aux sources des tirs.

Source: Médias