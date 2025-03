Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Saree, a affirmé dimanche que « les forces balistiques yéménites ont ciblé l’aéroport israélien Ben Gourion dans la région occupée de Jaffa avec un missile balistique hypersonique Palestine 2 ».

Saree a noté que « l’opération a été menée en soutien au peuple palestinien et à sa résistance, atteignant avec succès ses objectifs, entraînant la suspension du trafic aérien à l’aéroport pendant plus d’une demi-heure ».

« En réponse à l’agression américaine, qui a lancé des dizaines de raids au cours des dernières heures, les forces armées yéménites se sont affrontées avec le porte-avions américain USS Harry Truman et un certain nombre de navires de guerre ennemis dans la mer Rouge », a souligné Saree.

Il a confirmé que « les affrontements entre la force de missiles des forces armées yéménites et les drones ont duré plusieurs heures et ont impliqué un certain nombre de missiles et de drones ».

Saree a également souligné que « les forces armées yéménites continueront de faire face à l’agression criminelle contre le Yémen et répondront à l’escalade par l’escalade ».

Il a également réitéré que » le Yémen continuera à soutenir le peuple palestinien opprimé et à empêcher la navigation israélienne dans la zone opérationnelle précédemment annoncée jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège de la bande de Gaza soit levé « .

Le trafic aérien a été interrompu à l’aéroport Ben Gourion, à l’est de Tel Aviv, dimanche matin, alors que les sirènes d’alerte aérienne retentissaient à la suite d’un tir de missile depuis le Yémen, selon la chaîne israélienne Channel 12.

L’armée d’occupation israélienne a signalé que « des sirènes de raid aérien ont retenti dans plusieurs zones de la région centrale, notamment à Tel-Aviv et à Jérusalem occupée ».

Source: Médias