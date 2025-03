Le président du Parlement libanais Nabih Berry a déclaré dimanche que « l’ennemi israélien a l’intention de nous attirer vers des négociations politiques en vue de normaliser la relation avec le Liban, mais nous ne sommes pas du tout disposés à le faire ».

Dans une interview au journal saoudien al-Chark al-Awsat, M. Berry a rappelé qu’il « existe un accord (de cessez-le-feu avec « Israël ») qui bénéficie d’un soutien international, arabe et onusien, et nous l’appliquons à la lettre, c’est l’entité sioniste qui entrave son application et cherche à le contourner ».

Le président du Parlement libanais et chef du mouvement Amal, Nabih Berry a insisté sur le fait que « le Hezbollah respecte cet accord, n’a mené aucune action depuis six mois malgré les violations israéliennes, et appuie l’action du gouvernement », soulignant que « le problème, c’est que l’ennemi israélien refuse de se retirer du Liban-Sud ».

L’accord de cessez-le-feu est entré en vigueur le 27 novembre 2024 pour mettre fin à la guerre entre l’ennemi israélien et le LibAN qui a commencé le 8 octobre 2023. Toutefois, l’entité sioniste occupe toujours cinq points au Liban-Sud, au mépris de l’accord et ses violations du territoire libanais sont quotidiennes.

Au cours de son entretien, M. Berry a rejeté la proposition de pourparlers entre une délégation libanaise formée de civils et de militaires et une délégation israélienne, afin de discuter de la libération des prisonniers libanais, du retrait de l’occupation israélienne et du règlement des litiges à la frontière libano-palestinienne, estimant que ces points devraient être tranchés par la Finul et le comité international de surveillance du cessez-le-feu, présidé par un général américain.

Par ailleurs, le journal al-Chark al-Awsat croit savoir que « l’émissaire américaine au Proche-Orient Morgan Ortagus doit arriver incessamment dans la région, en vue de mettre à exécution sa feuille de route qui portera sur la libération des prisonniers libanais, le retrait israélien et le règlement des litiges à la frontière ».

Source: Médias