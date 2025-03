Le chef d’Ansarullah, Sayyed Abdelmalek Badreddine al-Houthi, a affirmé que le Yémen ne restera pas les bras croisés face à la poursuite des attaques israéliennes contre le Liban.

« Nous disons à nos frères du Hezbollah et au peuple libanais : vous n’êtes pas seuls, et nous vous soutenons contre toute agression », a-t-il déclaré dans son discours télévisé du mois de Ramadan au cours duquel il a abordé la situation au Liban.

L’armée d’occupation israélienne a mené le samedi 22 mars deux vagues de raids contre plusieurs régions du sud et de l’est du Liban qui ont coûté la vie à 8 martyrs libanais.

« Rien ne justifie cette offensive flagrante et injuste. Nous insistons sur notre position ferme et de principe de soutien au peuple libanais, nous sommes disposés à faire face à toutes les évolutions importantes ou à toute escalade globale et à assumer notre responsabilité jihadique pour soutenir le peuple libanais. »

« Comme nous avions dit aux frères palestiniens que vous n’êtes pas seuls, nous disons aussi à nos frères du Hezbollah et au peuple libanais vous n’êtes pas seuls au cas ou l’ennemi israélien s’implique dans une guerre globale. Nous serons à vos côtés ».

Et sayyed al-Houthi de conclure : « Quel que soit les circonstances qui nous obligeraient à intervenir aux côtés de nos frères du Hezbollah et du peuple libanais, nous sommes prêts à le faire. »