Le ministre israélien de la Défense a annoncé samedi la prise par les troupes israéliennes d’un axe clé dans le sud de la bande de Gaza et l’extension de son offensive à la plus grande partie du territoire palestinien ravagé par la guerre.

« Bientôt, les opérations des forces israéliennes s’intensifieront et s’étendront à d’autres zones dans la plus grande partie de Gaza, et vous devrez évacuer les zones de combat », a indiqué Katz, s’adressant à la population palestinienne.

Il a aussi annoncé que l’armée d’occupation avait pris le contrôle de l’axe clé de Morag, qui sépare les villes de Rafah près de la frontière égyptienne et de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien dévasté et assiégé.

Selon l’AFP, l’armée a ensuite appelé les habitants de Khan Younès à l’évacuer, arguant vouloir riposter à des roquettes tirées depuis le sud de Gaza.

La municipalité de Rafah a condamné cette décision qui est « une violation des résolutions internationales », et demandé à la communauté internationale d’assumer ses responsabilités. « Rafah fait partie de la terre palestinienne », a-t-elle insisté.

Le quotidien israélien Haaretz a assuré que l’armée israélienne se prépare à annexer Rafah à la zone tampon et interdire aux Palestiniens d’y retourner.

Après deux mois de trêve, Israël a repris ses bombardements aériens suivis d’opérations terrestres à Gaza. Il avait refusé de passer à la seconde phase de l’accord de cessez-le-feu et d’échange de détenus conclu en janvier sous le parrainage de l’Egypte et du Qatar.

Depuis le 18 mars, l’armée d’occupation a tué 1.563 Palestiniens, selon les chiffres du ministère de la Santé du Gaza, portant à 50.933 le nombre de morts à Gaza depuis le début de la guerre israélienne.

Une délégation du Hamas au Caire

Plus tôt, un responsable du Hamas a annoncé des discussions samedi au Caire entre une délégation du Hamas conduite par le négociateur en chef Khalil al-Hayya et les médiateurs égyptiens.

« Nous espérons que la rencontre permettra de réaliser de réels progrès en vue d’un accord mettant fin à la guerre et à l’agression, et garantissant le retrait complet des forces d’occupation (israéliennes, ndlr) de Gaza », a-t-il indiqué à l’AFP sous couvert de l’anonymat.

Selon lui, le Hamas n’a reçu aucune nouvelle offre de trêve, malgré des informations de médias israéliens rapportant que l’Egypte et Israël avaient échangé des projets de documents portant sur un accord de cessez-le-feu et de libération d’otages.

« Mais les discussions avec les médiateurs sont en cours », a-t-il affirmé.

Selon le Times of Israel, la proposition égyptienne prévoirait le retour de 16 captifs israeliens, huit vivants et huit morts, en échange d’une trêve de 40 à 70 jours ainsi que de la libération d’un grand nombre de prisonniers palestiniens.

L’émissaire du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, cité par la presse israélienne, a indiqué qu' »un accord très sérieux prend forme, c’est une question de jours ».

Evoquant les efforts égypto-qataris, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, l’ambassadeur Hossam Zaki, a accusé Israël de faire obstacle à la conclusion d’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Source: Divers