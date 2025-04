Selon Bloomberg, le rouble russe est devenu la monnaie la plus performante au monde depuis le début de l’année, avec une hausse de 38 % face au dollar.

Une dynamique portée par des taux d’intérêt élevés en Russie, et par les effets des tensions commerciales sur la devise américaine. C’est un retournement symbolique et stratégique sur les marchés des changes : le rouble russe s’impose, à la mi-avril 2025, comme la devise la plus performante au monde.

Selon un article publié ce 15 avril par Bloomberg, la monnaie russe a progressé de 38 % par rapport au dollar américain depuis le début de l’année. Une performance qui dépasse même celle de l’or et qui interpelle dans le contexte actuel de guerre économique.

D’après les analystes cités par Bloomberg, cette envolée du rouble s’explique par une conjonction de facteurs internes et externes. D’un côté, la Banque centrale de Russie maintient des taux d’intérêt élevés, attirant ainsi des flux d’investissement vers les actifs libellés en roubles.

Cette politique monétaire restrictive vise à contenir l’inflation tout en consolidant la stabilité financière du pays. De l’autre, les États-Unis voient leur devise fragilisée par une montée des tensions commerciales.

La nouvelle escalade protectionniste engagée par le président Donald Trump alimente l’incertitude sur les marchés. Les sanctions croisées, les hausses de droits de douane et les incertitudes géopolitiques pèsent sur la confiance des investisseurs dans le billet vert. Le dollar, traditionnellement perçu comme valeur refuge, semble perdre de sa superbe face à certaines devises plus stables ou moins exposées, pointe le journal américain.

Changement d’équilibre

Pour Bloomberg, cette situation reflète un changement d’équilibre sur le marché des devises, où les politiques nationales — notamment monétaires — reprennent le dessus sur les dynamiques de domination traditionnelle.

Le cas du rouble montre qu’une monnaie peut s’apprécier malgré un contexte international défavorable, pour peu que les leviers internes soient activés avec rigueur.

Ce regain du rouble, qui reste fragile à long terme compte tenu des pressions structurelles sur l’économie russe, n’en constitue pas moins un signal fort : en période de conflit commercial, la hiérarchie monétaire mondiale peut vaciller.

Source: Médias