Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a rencontré et discuté avec le président russe, Vladimir Poutine lors d’une réunion qui s’est tenue, le jeudi 17 avril, au Kremlin en Russie.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le conseiller du président russe dans les affaires diplomatiques, Iouri Ouchakov, ainsi que l’ambassadeur iranien à Moscou, Kazem Jalali, étaient aussi présents dans la réunion.

Selon l’IRNA, le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé plus tôt qu’il transmettra le message écrit du Leader de la Révolution islamique, Ayatollah Sayed Ali Khamenei, au président russe.

Le message, selon Araghchi, se penchait sur les développements régionaux et internationaux ainsi que les questions bilatérales.

Une rencontre séparée entre Abbas Araghchi et son homologue russe est également prévue pour ce vendredi concernant des questions bilatérales, régionales et internationales.

La dernière rencontre des deux ministères remonte au 25 février 2025, à Téhéran.

Il s’agit du troisième voyage d’Abbas Araghchi en Russie, en tant que ministre des Affaires étrangères.

Il s’était déjà rendu en Russie en novembre et décembre 2024 en compagne du président iranien, Massoud Pezeshkian, pour participer au sommet des BRICS à Kazan et signer l’accord de partenariat stratégique global.

Dans un communiqué, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a fait part du voyage planifié de M. Araghchi à l’invitation de son homologue russe dans le cadre des consultations et des pourparlers réguliers entre les deux pays en tant que partenaires stratégiques.

Le ministre iranien des Affaires étrangères devrait discuter avec les dirigeants russes des relations bilatérales, des développements régionaux et internationaux ainsi que des pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis, a précisé M. Baghaï qui a également qualifié ce voyage d’occasion précieuse pour le suivi de la mise en œuvre des accords entre les deux pays, en particulier l’accord de partenariat stratégique global entre la République islamique d’Iran et la Fédération de Russie.

Le deuxième cycle des pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis est prévu pour samedi 19 avril sous la médiation d’Oman.

Source: Avec PressTV