Un cadre du parti libanais islamique al-Jamaa al-Islamiyat s’est élevé en martyr ce mardi dans un raid de drone ennemi israélien qui a visé sa voiture dans le casa du Chouf.

Dans un communiqué, al-Jamaa al-Islamiyat a indiqué que « le responsable, l’académicien et le professeur universitaire Hussein Ezzat Atwi a été tué pendant qu’il se rendait de sa résidence à Baawarta, vers son lieu de travail à Beyrouth ».

Le parti a condamné « un crime lâche », en se demandant : « Jusqu’à quand cette arrogance sioniste continuera à porter atteinte à la sécurité du Liban et des Libanais ? »

Les médias libanais rapportent que le martyr faisait partie de la Brigade al-Fajr, la branche armée résistante de ce mouvement.

Originaire du village al-Habariya, sur le versant de la montagne Jabal al-Cheikh, à la frontière entre le Liban, la Syrie et la Palestine occupée, le martyr Atwi avait perdu sa mère en 1977, tuée dans une offensive israélienne.

Il a échappé à une tentative d’assassinat israélienne en janvier 2024 au sud du Liban.

Dans la journée, un autre martyr a été déploré dans un autre raid sur un pick-up dans la localité al-Haniyah, dans le casa de Tyr (Sour) dans le secteur occidental du sud du Liban, a rapporté le ministère de la Santé.

L’artillerie israélienne a pour sa part visé les périphéries de la localité de Chebaa, dans le secteur oriental et des bombes sonores ont été larguées sur la localité de Aïta al-Chaab au centre.

Lundi deux citoyens sont tombés en martyrs et deux autres ont été blessés dans deux raids israéliennes : sur une voiture à Kawsariyat al-Siyad et sur une maison dans la localité de Houla. Dans la journée, l’agence officielle ANI a rendu compte de raids aériens sur les hauteurs de l’Iqlim al-Toufah et Jabal Safi, près de Jezzine.

Entre le 4 et le 8 avril, 6 citoyens libanais ont été tués au sud du Liban.

l’entité sioniste a mené depuis l’entrée en vigueur de la trêve fin novembre 2024, 2.763 violations au cours desquelles il y a eu 193 martyrs et 485 blessés, rapportent les bilans officiels.

Selon les observateurs, la nature des violations révèle qu’Israël cherche à aller au-delà de la dissuasion tactique, en s’efforçant plutôt d’établir un état d’agression systématique afin d’imposer de nouvelles équations de dissuasion. Celles-ci visent à créer un environnement instable qui force les habitants à fuir, affaiblit l’environnement social de la résistance et envoie des messages régionaux selon lesquels le Liban, compte tenu de son soutien international limité, ne possède pas d’immunité souveraine totale.

Source: Divers