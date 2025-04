L’armée d’occupation israélienne a estimé le coût de la reprise et de l’extension de la guerre dans la bande de Gaza depuis le 18 mars à 10 milliards de shekels (2,7 milliards $).

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté le mardi 22 avril: « La guerre à Gaza a repris depuis plus d’un mois après le cessez-le-feu, et l’intention est maintenant d’étendre la guerre par une nouvelle manœuvre terrestre à grande échelle, ce qui coûtera beaucoup d’argent. »

« L’armée israélienne parle déjà de la nécessité d’une augmentation significative du budget d’environ 10 milliards de shekels », a-t-on ajouté de même source.

« Ces derniers jours, les services de sécurité ont calculé le coût supplémentaire de la prolongation et de l’extension de la guerre, jusqu’à occuper environ 40 % de la bande de Gaza dans les semaines à venir, afin de renforcer la sécurité des colonies entourant Gaza et d’empêcher la reprise et la poursuite des tirs de roquettes sur Israël. »

Et de noter : ce besoin d’augmentation du budget « a déjà été exprimé ces derniers jours par de hauts responsables du gouvernement, dont le ministre de la Défense Israël Katz ».

Le journal a rapporté que « les hauts fonctionnaires du ministère des Finances ont été surpris par le montant que l’armée israélienne demanderait comme budget supplémentaire, qui s’élève à environ 10 milliards de shekels ».

Un haut responsable du ministère des Finances, dont l’identité n’a pas été révélée, aurait déclaré : « Il est déraisonnable d’allouer 10 milliards de shekels supplémentaires au budget de la défense, déjà gonflé. »

Le journal souligne qu’« il n’est pas possible d’augmenter les impôts des citoyens pour couvrir ces coûts ».

« À l’heure actuelle, il ne fait guère de doute que toute augmentation supplémentaire des impôts sera catégoriquement rejetée, et la solution privilégiée en cas d’augmentation supplémentaire inévitable du budget de la défense serait une nouvelle réduction significative des budgets des ministères et une augmentation du déficit budgétaire général de l’État d’un dixième ou deux dixièmes. »

Au début de cette année, le journal économique israélien Calcalist rapportait que le coût de la guerre dans la bande de Gaza a atteint en 2024 environ 250 milliards de shekels (67,57 milliards de dollars).

Le journal rapporte que ce montant comprend « les coûts directs de sécurité, les dépenses civiles importantes et les pertes de revenus, mais pas tout ».

Avec le soutien total des États-Unis, ‘Israël’ a lancé une guerre génocidaire contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant plus 51.000 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants, et plus de 11 000 disparus.