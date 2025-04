Les massacres israéliens dans la bande de Gaza se poursuivent sans répit. Depuis jeudi matin, au moins 80 martyrs ont été déplorés.

A Jabalia, dans le nord, la Défense civile palestinienne a annoncé vendredi que 11 corps supplémentaires avaient été retrouvés dans une maison touchée la veille par une frappe israélienne, portant le bilan de ce bombardement à 23 morts.

« Les équipes de la Défense civile ont récupéré 11 martyrs la nuit dernière et ce matin, à la suite du bombardement israélien qui a visé une maison habitée (…) à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza », s’ajoutant aux 12 corps déjà retrouvés, a déclaré à l’AFP un porte-parole de cette organisation de secouristes, Mohammed Al-Moughair. Des enfants de 13 ans, 7 ans, un an et demi et un an font partie des martyrs.

Deux autres corps ont aussi été retrouvés dans un commissariat de police de la même ville, qui hébergeait des déplacés et qui a été bombardé la veille, portant le bilan de cette autre frappe à 11 morts, a-t-il précisé.

Dans la ville de Gaza, le chiffre des martyrs s’est élevé à 28 dont 6 dans un raid sur le domicile de la famille al-Sarafiti dans le quartier Cheikh Redwan au nord-ouest. Il s’agit du détenu libéré Ali al-Sarafiti, de son épouse qui était enceinte de 7 mois et de ses 4 enfants.

2 autres citoyens ont péri dans un bombardement sur des gens dans le quartier Zeytoun au sud-est de la ville. Tandis que 5 martyrs ont été dégagés des décombres dans le quartier al-Touffah à l’est et 15 martyrs et blessés ont été recensés après le raid contre un appartement de la tour Siddiq au centre.

Les images d’un enfant qui a été projeté d’un bâtiment à un autre après le raid israélien sur son domicile familial ont été diffusées sur les réseaux. Dans les images, on peut voir dans les images de la partie supérieure du corps d’un autre enfant tué dans ce raid.

Alors que Ali Faraj a eu la vie sauve, son père et ses 5 soeurs ont péri, sa mère a été épargnée.

Au sud de l’enclave, 12 martyrs ont été signalés dans le raid sur le domicile de la famille Najjar au sud de Khan Younes et 2 autres dans la région al-Attar.

Les cadavres de 5 membres de la famille Abou Taima dont 3 enfants de 8, 6 et 4 ans ont été retrouvés après une attaque contre les tentes établies à al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younes. C’est la famille du détenu libéré Ali.

Famille Abou Taima

« Pendant combien de temps est-ce que des civils sans armes continueront d’être pris pour cible dans leurs maisons et leurs tentes? », s’est indigné un membre de la famille, Rami Abu Taima, auprès de l’AFP.

Rami a aussi perdu son fils de trois ans dans le bombardement. « On ne le trouvait pas. Je suis retourné dans la tente et je l’ai trouvé en feu », a-t-il dit.

Au centre de l’enclave, 3 membres de la famille Faraj Allah ont été signalés parmi les 7 martyrs tombés dans le raid sur des tentes de déplacés dans la region al-Sawarha à l’ouest de Nusseirat. Le raid d’un drone sur la localité al-Zawayda a tué 3 personnes dont un enfant.

Israël a menacé jeudi de lancer une offensive « plus vaste » à Gaza si les captifs israéliens n’étaient pas libérés du territoire palestinien.

« Si nous ne constatons pas de progrès dans le retour des otages dans un avenir proche, nous étendrons nos activités à une opération plus vaste », a dit le lieutenant général Eyal Zamir lors d’une visite aux troupes israéliennes dans le territoire assiégé.

Plus tôt jeudi, l’armée d’occupation a appelé les habitants des localités de Beit Hanoun et de Cheikh Zayed, dans le nord de la bande de Gaza, à évacuer avant « une frappe puissante », ciblant une zone accusée d’abriter « des opérations de snipers et des activités terroristes ».

Selon l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, en un mois, un demi-million de Palestiniens ont été contraints au déplacement et les gens sont confinés dans un tiers dangereux de l’enclave.

Rompant une trêve de près de deux mois dans la guerre déclenchée il y a plus d’un an et demi, Israël a repris le 18 mars son offensive aérienne puis terrestre dans la bande de Gaza, tuant au moins 1.978 Palestiniens et blessant 5.207 autres , selon les chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé de Gaza.

Source: Divers