Le Bureau des médias du gouvernement dans la bande de Gaza a mis en garde contre une aggravation sans précédent de la catastrophe humanitaire, notant que la bande de Gaza approche du stade de la « mort de masse » en raison de la poursuite du blocus israélien complet qui empêche l’entrée de nourriture et d’aide humanitaire depuis plus de 55 jours.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, il assure que « la famine n’est plus une menace potentielle, mais est devenue une réalité amère qui menace la vie de plus de 2,4 millions de Palestiniens ».

Faisant état de 52 décès dus à la faim et à la malnutrition, dont 50 enfants, il a ajouté que plus de 60.000 enfants à Gaza souffrent de malnutrition sévère, tandis que plus d’un million d’enfants se plaignent de la faim quotidienne.

Des milliers de familles ne sont plus en mesure d’assurer un seul repas pour leurs enfants, a déploré le bureau selon lequel l’infrastructure dans la bande de Gaza est en train de s’effondrer presque complètement.

Il précise que 38 hôpitaux sont désormais hors service à la suite de bombardements israéliens ou de destructions directes, et que plus de 90 % des usines d’eau et de dessalement ont été arrêtées en raison du manque de carburant et pour avoir été bombardées plusieurs fois. Il a également souligné que toutes les boulangeries sont fermées en raison d’une pénurie de farine et de carburant.

Le Bureau a exprimé sa ferme condamnation du « crime systématique de famine » pratiqué par l’occupation israélienne contre les habitants de la bande de Gaza, tout en dénonçant le « silence international erroné » à l’égard de ce crime, qui constitue une violation flagrante du droit international humanitaire.

Selon lui, « l’occupation porte l’entière responsabilité de ce désastre, ainsi que les pays qui lui apportent un soutien politique et militaire, à leur tête les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France », qu’il considère comme « complices du crime ».

Le Bureau a appelé à l’ouverture immédiate d’un couloir humanitaire, tout en appelant à la formation de commissions internationales indépendantes. La déclaration a souligné l’importance d’une intervention internationale urgente pour mettre fin à la politique de siège et de famine, appelant à la fin du blocus imposé à la bande de Gaza depuis 18 ans.

Le Programme alimentaire mondial de l’ONU a annoncé vendredi avoir « épuisé tous ses stocks » à Gaza.

Le Programme alimentaire mondial (PAM), une des principales organisations internationales fournissant de la nourriture au territoire, a annoncé vendredi avoir livré « ses derniers stocks alimentaires aux cuisines servant des repas chauds dans la bande de Gaza ».

« Ces cuisines devraient être totalement à court de nourriture dans les prochains jours, a ajouté le PAM.

Source: Média