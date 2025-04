L’Institut russe de recherche nucléaire Kourtchatov a annoncé « qu’il assurerait la supervision scientifique du programme nucléaire spatial dans le cadre du nouveau projet fédéral Atome spatial.

Le 10 avril, l’entreprise spatiale russe Roscosmos et l’Institut Kourtchatov du Centre national de recherche ont signé un accord de coopération pour la mise en œuvre du programme nucléaire spatial.

Le missile intercontinental russe Topol fait peau neuve

Un communiqué de l’agence spatiale russe Roscosmos a indiqué « qu’un accord de coopération a été signé entre le directeur de l’agence, Dmitri Rogozine, et le directeur de l’Institut Kourtchatov du Centre national de recherche, Mikhaïl Kovalchuk ». Cet accord vise à construire une base scientifique et technique fondée sur la recherche fondamentale et le développement appliqué pour le développement des technologies nucléaires spatiales, ainsi qu’à accélérer l’industrialisation et la commercialisation.

Roscosmos a confirmé que « l’Institut Kourtchatov assurerait la supervision scientifique du programme nucléaire spatial dans le cadre du nouveau projet fédéral Atome spatial.

Rogozine a déclaré : « La signature de cet accord avec l’Institut Kourtchatov est une étape très importante pour notre agence. Dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur spatial, nous avons lancé le projet fédéral Atome spatial, axé sur les technologies nucléaires spatiales. La mise en œuvre de cette mission serait impossible sans le contrôle scientifique de l’Institut Kourtchatov ».

Kovalchuk a quant à lui souligné : « Nous avons toujours été leaders dans le développement de moteurs nucléaires et de l’énergie nucléaire spatiale. Cet accord nous permet de renforcer notre leadership technologique pour les décennies à venir ».

Les deux parties ont également convenu de former un conseil stratégique unifié afin d’assurer une coordination efficace entre l’agence spatiale et le centre nucléaire dans des domaines clés. Ce conseil devrait se réunir au moins deux fois par an.

Source: Avec RT