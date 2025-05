Le Hezbollah a condamné samedi après-midi dans un communiqué « l’agression sioniste perfide qui a visé la Syrie hier soir ».

Le Hezbollah a souligné qu’il s’agit d’une « attaque flagrante contre ses terres, se cachant derrière des prétextes et des slogans futiles pour mettre en œuvre ses projets expansionnistes et fragmentaires, qui visent à démanteler et diviser la Syrie et à semer la discorde parmi son peuple ».

Il a ajoué que « cette agression sioniste est une tentative claire de saper la stabilité de l’État syrien et d’affaiblir ses capacités, et elle s’inscrit dans le même contexte que ses attaques continues contre le Liban et la bande de Gaza ».

Dans le communiqué, le Hezbollah a noté « la nécessité de préserver l’unité et la souveraineté de la Syrie en tant qu’État indépendant », exprimant « notre confiance que l’honorable peuple syrien constituera une barrière solide contre ces plans suspects ».

Il a appelé la communauté internationale, en particulier les pays arabes, « à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette agression contre les pays de la région et leur stabilité, leur souveraineté et leur sécurité ».

Vendredi soir et samedi matin, des avions de guerre israéliens ont lancé une série de frappes aériennes ciblant des sites militaires dans plusieurs régions de Syrie, notamment la capitale Damas et sa campagne, ainsi que les gouvernorats de Hama, Idlib, Lattaquié et Deraa.

