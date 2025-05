Les listes de Développement et Fidélité (à la Résistance) ont été déclarées victorieuses dans les districts de Chouf, Aley, Baabda et Jbeil, après le dépouillement des votes pour les élections municipales au Mont Liban.

Dans les détails, les listes Développement et Fidélité ont été annoncées gagnantes dans les localités de Ghobeiry, Haret Hreik, Burj al-Barajneh et Al-Mrayjeh, dans le district de Baabda.

Les listes Développement et Fidélité ont également remporté les élections municipales dans les localités de Jiyeh, Joun et Wardaniyeh dans le Chouf, ainsi que dans les localités Qamatiyeh et Kayfoun, dans le district d’Aley.

Même son de cloche à Jbeil, où les listes « Développement et Fidélité » ont été déclarées victorieuses dans les villages de Hjoula, Ras Asta, Ain al-Ghuwaybeh, Bashtlida Fidar et al-Moughairy.

Pour rappel, le scrutin a eu lieu, dimanche 4 mai, dans les six districts du mohafazat du Mont-Liban : Jbeil, Kesrouan, Metn, Baabda, Aley et le Chouf.