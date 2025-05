Bloomberg a rapporté que « l’attaque de missiles menée par le Yémen contre Israël dimanche n’a pas causé de dégâts significatifs », mais elle a comprenait un message politique clair et a renforcé la menace continue de l’un des adversaires les plus tenaces d’Israël dans la région ».

L’agence a indiqué que « le barrage de missiles balistiques lancé dans le cadre de la récente escalade a culminé avec l’atterrissage d’un missile à proximité de l’aéroport Ben Gourion, après avoir échappé aux systèmes de défense aérienne. Cet événement a été perçu par Tel-Aviv comme le signe d’une crise stratégique qu’elle espérait surmonter après plus d’un an et demi de confrontation sur plusieurs fronts ».

Selon une source israélienne citée par Bloomberg, « l’ogive du missile yéménite contenait moins d’un cinquième d’une charge explosive standard », indiquant que « le Yémen a choisi de sacrifier sa capacité destructrice au profit d’une longue portée ».

Selon le rapport, « le Yémen a fait preuve de résilience face à la campagne de bombardements américains qui a ciblé plusieurs endroits pendant des mois, continuant à lancer des attaques à longue portée sur des cibles navales et israéliennes en signe de solidarité avec Gaza, alors même qu’Israël se prépare à étendre son opération militaire dans la bande de Gaza et continue de geler l’aide ».

Bloomberg a ajouté que « cette situation va probablement peser sur le président américain Donald Trump et représente un obstacle à son grand projet dans la région, d’autant plus que son premier voyage de son second mandat dans le Golfe approche la semaine prochaine ».

Hier, le Yémen a ciblé l’aéroport Ben Gourion dans la région occupée de Jaffa, en utilisant un missile balistique hypersonique que les systèmes d’interception américains et israéliens n’ont pas réussi à l’intercepter.

Après l’opération, les forces yéménites ont renouvelé leur avertissement à toutes les compagnies aériennes internationales contre des vols vers l’aéroport Ben Gourion, le considérant comme une zone dangereuse pour le trafic aérien.

Alors que l’on parle d’une escalade des opérations militaires de l’occupation israélienne dans la bande de Gaza, le Yémen a annoncé qu’il « s’efforcera d’imposer un blocus aérien complet à l’ennemi israélien en ciblant à plusieurs reprises les aéroports, notamment l’aéroport de Lod, connu en Israël sous le nom d’aéroport Ben Gourion, dans une démarche qui est la première du genre ».

