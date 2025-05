Le Hezbollah a fermement condamné « l’agression israélienne et américaine contre le cher Yémen, qui a visé des installations vitales, des installations civiles et des infrastructures dans le port de Hodeidah, dans un crime de guerre flagrant qui viole toutes les lois, normes et conventions internationales ».

Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué lundi soir que « le peuple yéménite, qui a résisté à toutes les flottes, à tous les avions et à toutes les tonnes de missiles destructeurs et a offert des centaines de martyrs et de blessés et n’a pas reculé, ainsi que ses dirigeants inébranlables et courageux, dans leur soutien honorable à Gaza et à son peuple. Cette agression ne fera qu’accroître sa détermination et sa résolution à continuer de soutenir le peuple palestinien en imposant des équations et en augmentant le blocus naval et aérien sur l’ennemi sioniste, peu importe l’ampleur des sacrifices ».

Le Hezbollah a exprimé « sa pleine solidarité avec le fier peuple yéménite », saluant son « « leadership sage et courageux » appelant « aux plus hauts niveaux de condamnation et de dénonciation de la part de toutes les nations libres et des forces vitales du monde ».

Il a souligné que « cette agression exige une action urgente et efficace de la part du monde arabe et islamique pour assumer ses responsabilités et élever haut et fort sa voix face à l’arrogance sioniste et américaine ».

Source: Médias