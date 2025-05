Le président américain Donald Trump a annoncé mardi que « les États-Unis cesseront leurs frappes aériennes contre le Yémen, après avoir affirmé que son pays a reçu ce qu’il a décrit comme une « promesse » des Yéménites de cesser les attaques contre les navires en mer Rouge, qualifiant cela de « bonne nouvelle ».

La déclaration de Trump est intervenue lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, où il a accueilli le Premier ministre canadien Mark Carney. Il a affirmé que « son administration prend les Yéménites au mot concernant un arrêt des attaques en échange d’une fin immédiate des frappes américaines, malgré l’absence d’accord formel à ce jour ».

Le président américain a déclaré : « Les Yéménites ne veulent pas se battre, et ils arrêterons leurs bombardements, et honorerons leur promesse de ne plus cibler les navires »

Il a ajouté que « la décision a été prise à la lumière d’un désir sincère de paix », notant « qu’il ne voit aucune nécessité que les frappes aériennes continuent tant que le Yémen s’engage à arrêter les opérations navales ».

Un responsable de la défense a confirmé à CNN que « l’armée américaine a reçu des instructions lundi soir pour cesser les frappes contre le Yémen ».

Des sources ont rapporté que « l’envoyé spécial du président Trump, Steve Witkoff, a dirigé les pourparlers avec l’Iran et a travaillé pour négocier un cessez-le-feu avec le Yémen au cours de la semaine dernière ».

Les sources ont ajouté que « les Omanais, qui ont longtemps servi de médiateurs entre les États-Unis et Sanaa ces dernières années, ont facilité ces pourparlers ».

« Cette baisse devrait donner un élan aux négociations globales entre les États-Unis et l’Iran sur l’accord nucléaire iranien », ont déclaré des personnes proches du dossier.

Ses propos interviennent quelques heures seulement après que des frappes aériennes conjointes israélo-américaines ont ciblé la capitale yéménite, Sanaa, faisant un certain nombre de morts et de blessés.

Trump a révélé qu’une » annonce historique » serait faite avant son départ pour une tournée au Moyen-Orient qui comprendra l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar ».

Il a expliqué que « l’annonce sera très positive et sera révélée jeudi, vendredi ou lundi prochain », la décrivant comme « l’une des annonces les plus importantes depuis de nombreuses années ».

« Avant de partir pour le Moyen-Orient, nous aurons une annonce majeure sur un sujet très important… Je ne dévoilerai pas son contenu maintenant, mais il sera très positif », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Trump a commenté avec sarcasme la déclaration du Premier ministre canadien Mark Carney selon laquelle « le Canada n’est pas à vendre », répondant : « Le temps nous le dira ».

« Nos accords commerciaux avec le Canada et le Mexique pourraient être renégociés », a-t-il noté.

Trump a indiqué que « la Chine est disposée à négocier », soulignant que « la rencontre avec la partie chinoise aura lieu au moment opportun ».

Source: Médias