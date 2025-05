Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré mardi que d’ici six mois, la population de Gaza serait « concentrée » dans une étroite bande de territoire située entre la frontière égyptienne et le corridor de Morag, qui traverse la bande de Gaza entre Khan Younès et Rafah, à la frontière sud.

Après avoir été déplacée vers le sud, la population gazaouie commencera à « partir en grand nombre vers des pays tiers », a-t-il dit lors d’un colloque dans la colonie israélienne d’Ofra, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967.

Selon ce ministre extrémiste, Gaza serait « totalement détruite », que l’ensemble de la zone au nord du corridor de Morag serait « vide » et que le Hamas ne constituerait plus une entité fonctionnelle d’ici six mois.

Smotrich défend de longue date la reconstruction de colonies israéliennes à Gaza et soutient également des mesures visant à « encourager » le transfert des civils gazaouis hors du territoire.

Il a en outre déclaré qu’Israël appliquera sa souveraineté sur la Cisjordanie occupée avant la fin du mandat du gouvernement actuel.

Interrogé sur la perspective d’annexer la Cisjordanie, le ministre des Finances a répondu que « cela se fera au cours de ce mandat. C’est l’un de nos défis les plus importants. Nous avons une opportunité historique. »