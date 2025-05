Un dirigeant du mouvement yéménite Ansarullah a confirmé la conclusion d’un accord de cessez-le-feu avec les Etats-Unis, comme l’avait affirmé mardi le président américain Donald Trump.

« L’accord de cessez-le-feu avec les Etats-Unis n’inclut en aucun cas Israël », a-t-il assuré sous le couvert de l’anonymat pour l’agence Reuters. Assurant qu’il a été conclu via une médiation omanaise « sans pourparlers directs avec des responsables américains ».

« Oman a été le médiateur de l’accord de cessez-le-feu avec les Etats-Unis pour cesser les attaques contre les navires américains », a-t-il précisé.

Lors d’une conférence de presse mardi, Donald Trump a déclaré que « les États-Unis cesseront leurs frappes aériennes contre le Yémen, après avoir reçu ce qu’il a décrit comme une « promesse » des Yéménites de cesser les attaques contre les navires en mer Rouge, qualifiant cela de « bonne nouvelle ».

Le département d’état américain a évoqué « un accord qui inclut une cessation des hostilités en échange de l’arrêt des opérations contre les navires américains en mer Rouge ».

Le ministère omanais des Affaires étrangères a fait part d’un accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et la république yéménite après des tractations entre les deux pays.

Le président de la délégation yéménite nationale Mohamad Abdel Salam a confirmé avoir reçu des demandes de la part des Etats-Unis via la sultanat d’Oman.

« La réponse sera dévastatrice »

Pour sa part, le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi al-Mashat, a indiqué que son pays avait « indirectement informé les États-Unis que la poursuite de l’escalade affecterait la visite de Trump dans la région », niant que l’administration américaine ait été informée du contraire.

Al-Mashat a déclaré : « Si le criminel Trump veut mettre fin à son agression et réparer ce qu’il a laissé derrière lui, c’est son affaire. »

Mahdi al-Mashat a aussi réagi à l’offensive israélienne contre son pays assurant que « la réponse de Sanaa sera dévastatrice et douloureuse, et dépassera la capacité de résistance des ennemis israéliens et américains ».

Des raids israéliens ont visé mardi l’aéroport international de Sanaa ainsi qu’une usine de ciment et des centrales électriques. Lundi, des avions israéliens avaient frappé le port de Hodeïda, en riposte au tir par les forces de Sanaa d’un missile balistique hypersonique contre la zone de l’aéroport de Ben-Gourion à Tel Aviv.

« À partir de maintenant, restez dans les abris ou partez immédiatement vers vos pays d’origine, car votre gouvernement défaillant ne sera plus en mesure de vous protéger », a-t-il averti en s’adressant aux colons israéliens.

Selon lui « l’agression israélienne prouve à notre peuple la justesse de ses actions et de sa lutte, et le rassure encore plus lorsqu’il voit qu’il est confronté à l’ennemi le plus vil que l’humanité ait connu. »

Il a ajouté : « Ce qui s’est passé prouve que nos frappes sont douloureuses et continueront. »

Le chef du Conseil politique suprême a ajouté : « Aucune agression ne nous détournera de notre juste décision de soutenir nos frères en Palestine, jusqu’à ce que l’agression cesse et le siège de Gaza soit levé ».

« Il n’y aura pas de recul dans le soutien à Gaza, quel qu’en soit le prix », a-t-il conclu.

Source: Divers