L’exercice d’entraînement aérien égypto-chinois baptisé Eagles of Civilization 2025 qui s’est déroulé durant plusieurs jours sur une base aérienne égyptienne, a pris fin ce Mercredi.

Des avions de combat multirôles de différents types ont participé aux exercices, auxquels ont assisté le commandant de l’armée de l’air égyptienne, le lieutenant-général Mahmoud Fouad Abdel Gawad, le chef d’état-major de l’armée de l’air chinoise, l’ambassadeur de Chine au Caire et un certain nombre de commandants des forces armées des deux pays.

Les opérations d’entraînement ont compris également des sorties aériennes conjointes de chasseurs polyvalents des deux camps, dans le but de s’entraîner à attaquer des cibles ennemies et à défendre des cibles vitales de manière efficace et précise, en plus d’un entraînement au ravitaillement en vol.

Un groupe de chasseurs a également exécuté une formation aérienne au-dessus des pyramides, démontrant la précision et l’efficacité des pilotes des deux pays.

Les exercices d’entraînement Eagles of Civilization 2025 s’inscrivent dans le cadre du plan d’entraînement conjoint des forces armées avec les pays frères et amis, pour soutenir les perspectives de coopération militaire et améliorer l’efficacité au combat des forces aériennes égyptiennes et chinoises.

Source: Médias