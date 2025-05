Citant deux sources bien informées, Reuters a révélé que « l’administration du président américain Donald Trump a décidé de séparer les négociations sur la coopération nucléaire civile avec l’Arabie saoudite du processus de normalisation avec « Israël », ce qui constitue un changement par rapport à la politique de l’administration Biden précédente.

Ce changement représente un changement par rapport à la politique de l’administration de l’ancien président Joe Biden, qui liait la coopération nucléaire avec l’Arabie saoudite à des accords plus larges, notamment la reconnaissance diplomatique d’Israël et un traité de défense.

L’agence a ajouté que « Trump devrait signer un contrat d’armement de plusieurs milliards de dollars avec l’Arabie saoudite ».

Commentant cela, les médias israéliens ont jugé cette évolution « inquiétante » et devraient « sonner l’alarme en Israël », expliquant que « l’administration Biden a toujours lié ces deux développements à la normalisation avec Israël ».

Trump donne désormais à l’Arabie saoudite deux mesures incitatives majeures, qui étaient censées servir de levier pour la pousser vers la normalisation, mais qui ne se sont jamais concrétisées.

La prochaine visite de Trump en Arabie saoudite devrait inclure des discussions sur des accords économiques et militaires majeurs, notamment un éventuel contrat d’armement de 100 milliards de dollars et une augmentation des investissements saoudiens aux États-Unis.

L’une des sources a déclaré à l’agence que « malgré ce changement de politique, un accord sur le nucléaire civil reste difficile à atteindre en raison de désaccords sur les normes américaines de non-prolifération nucléaire, en particulier le refus de l’Arabie saoudite de signer un accord 123 qui restreindrait l’enrichissement de l’uranium et le retraitement du plutonium ».

L’Arabie saoudite cherche à utiliser l’énergie nucléaire pour diversifier son économie et réduire ses émissions de carbone, en plus de soutenir des applications à forte intensité énergétique telles que le dessalement de l’eau et la climatisation.

Source: Médias