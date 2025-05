Le secrétaire général du Hezbollah libanais a promis que la résistance se poursuivra jusqu’à la victoire finale et à l’anéantissement total des occupants sionistes.

Cheikh Naïm Qassem a tenu ces propos, le jeudi 8 mai dans un message vidéo diffusé lors d’une conférence intitulée « Séminaire de Qom, Révolution islamique et Résistance », organisée à l’école Dar al-Chafa, dans la ville iranienne de Qom au sud de Téhéran.

« Nous avons pleinement foi en la promesse de victoire de Dieu, et la résistance se poursuivra jusqu’au triomphe final et jusqu’à l’anéantissement total des occupants. Aucune puissance au monde ne peut stopper la volonté de l’Oumma islamique », a-t-il promis.

Cheikh Qassem a qualifié le séminaire de Qom d’« un bastion contre l’oppression et la tyrannie », d’où naquit la Révolution islamique iranienne de 1979, inspirant ainsi les mouvements de libération dans toute la région. Il a également salué les efforts des érudits éclairés du séminaire.

Rappelant l’occupation depuis plusieurs décennies des territoires libanais par le régime israélien, il a souligné que la Révolution islamique d’Iran et la pensée de son fondateur, l’imam Khomeini, ont guidé la lutte des Libanais contre les occupants sionistes.

« Après l’invasion de notre territoire, la Révolution islamique et la pensée de l’Imam Khomeini sont devenues notre guide sur le chemin de la lutte. Le peuple libanais, et en particulier les combattants du Hezbollah, ont entamé la voie de la résistance, suivant l’exemple de l’Imam Khomeini », a souligné le Cheikh Qassem.

Évoquant la récente agression massive menée par l’armée de l’entité occupante, impliquant quelque 75 000 soldats, le leader du Hezbollah a souligné que la seule voie d’infliger une défaite totale au régime est la résistance.

« Le peuple libanais, grâce à sa foi, son identité historique et sa dignité nationale, a su résister à cette agression. L’expérience a montré que la résistance est la seule voie vers la dignité, l’honneur et la liberté », a-t-il insisté.

Cheikh Qassem a également souligné qu’il était erroné de considérer le Hezbollah comme un simple groupe militaire, rappelant qu’il s’agit plutôt d’une « façon de penser » acceptée non seulement dans la région, mais aussi au-delà de la région, en tant qu’une « stratégie rationnelle et populaire contre le colonialisme et l’hégémonie ».

Suite aux pertes importantes subies pendant près de 14 mois de conflit et à l’échec de l’offensive contre le Liban, ‘Israël’ a été contraint d’accepter un cessez-le-feu avec le Hezbollah. Ce cessez-le-feu est entré en vigueur le 27 novembre.

Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur de l’accord, les forces d’occupation ont lancé des frappes aériennes sur tout le territoire libanais, violant ainsi le cessez-le-feu avec ce pays.

Source: Avec PressTV