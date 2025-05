Deux soldats israéliens ont été abattus et 4 autres ont été blessés suite à deux attaques dans la bande Gaza, c’est ce qu’a annoncé ce vendredi le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne.

La première attaque de la Résistance palestinienne a eu lieu jeudi vers 14h dans le quartier d’Al-Junaina, dans le secteur de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Selon les informations communiquées par l’armée d’occupation, un projectile de type RPG a frappé une habitation où se trouvaient des forces israéliennes. L’attaque a coûté la vie au sergent Yishai Elyakim Orbach, membre du 605e bataillon du génie de la formation « Barak » (188). Deux autres soldats du même bataillon ont également été blessés, l’un grièvement et l’autre modérément.

Quelques heures plus tard, vers 16h50, une seconde frappe meurtrière a eu lieu dans le même quartier. Une explosion s’est produite à proximité d’un lanceur de missiles antichar.

Cette deuxième attaque a causé la mort du sergent-major Yam Fried, combattant de la patrouille Golani. Quatre autres militaires ont été blessés : trois grièvement – un officier de la patrouille Golani, un officier et un soldat du 605e bataillon du génie – et un réserviste de la patrouille Golani, touché plus légèrement.

Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé jeudi avoir pris pour cible une force de génie israélienne de 12 soldats qui s’apprêtaient à faire sauter une maison à l’est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont également signalé que leurs combattants se sont livrés à des violents affrontements et à bout portant avec des soldats et des véhicules israéliens dans la zone d’incursion du quartier d’Al-Junaina, à l’est de Rafah.

Lors d’une deuxième opération, les Brigades Al-Qassam ont affirmé avoir ciblé une force d’infanterie israélienne composée de sept soldats avec un engin hautement explosif près de la mosquée Omar bin Abdul Aziz dans le quartier d’al-Tanour, à l’est de Rafah.