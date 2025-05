« Les banques et les courtiers en Asie constatent une demande accrue de produits dérivés de devises qui contournent le dollar, alors que les tensions commerciales ajoutent de l’urgence à l’éloignement du billet vert qui dure depuis des années », selon Bloomberg.

Les sociétés financières ont signalé « une demande croissante de transactions impliquant des instruments de couverture qui ne sont pas basés sur le dollar, mais plutôt sur des devises telles que le yuan chinois, le dollar de Hong Kong, le dirham des Émirats arabes unis et l’euro ».

« La grande majorité des transactions de change utilisent le dollar américain, même lors du transfert d’argent entre deux devises locales », selon l’agence américaine.

Par exemple, une entreprise égyptienne souhaitant acquérir des pesos philippins convertirait généralement d’abord sa monnaie locale en dollars, puis utiliserait ces dollars pour acheter les pesos. Mais les entreprises se tournent de plus en plus vers des stratégies qui vont au-delà du rôle d’intermédiaire du dollar.

Selon Bloomberg, « cette recherche d’alternatives est un signe supplémentaire que les entreprises et les investisseurs tournent le dos à la monnaie de réserve mondiale, qui a récemment connu une vague de ventes alors que les paris commerciaux évoluent, selon des conversations avec des employés d’entreprises et d’institutions financières à travers l’Asie ».

Une source d’une société de négoce de matières premières basée à Singapour a déclaré que « les institutions financières d’Europe et d’autres régions font de plus en plus la promotion des produits dérivés en yuan chinois, excluant le dollar américain de l’équation ».

Selon des sources d’agence, « le renforcement des relations commerciales entre la Chine continentale d’une part, et l’Indonésie et les États du Golfe d’autre part, entraîne une demande accrue d’instruments de couverture non libellés en dollars ».

L’abandon progressif du dollar érode l’un des piliers du commerce mondial.

Depuis des décennies, le dollar est omniprésent dans tous les domaines, du financement de la dette des marchés émergents au règlement des transactions commerciales. Selon des estimations récentes, l’utilisation du dollar comme moyen d’échange représente environ 13 % du volume quotidien des échanges.

