Lors d’un appel téléphonique dimanche entre le président syrien Al-Sharaa (alias Jolani) et le prince héritier saoudien Mohammad Ben Salmane. Les deux parties ont discuté des relations bilatérales et des moyens de renforcer la coopération conjointe, notamment dans les domaines économique et d’investissement.

Au cours de l’appel, Al-Sharaa (alias Jolani) a exprimé « sa gratitude et son appréciation au Royaume pour son soutien continu à la Syrie », soulignant « l’importance du rôle de l’Arabie saoudite dans le renforcement de l’intégrité territoriale et de la stabilité de la Syrie, et son soutien au peuple syrien pour faire face aux défis, en particulier la récente agression israélienne ».

De son côté, le prince héritier a réitéré « l’engagement de son pays à soutenir la sécurité et la stabilité de la Syrie et à encourager les solutions politiques qui préservent l’unité du pays et contribuent à sa reconstruction ».

Ben Salman a souligné « la volonté du Royaume de renforcer la coopération économique et d’investissement avec la Syrie dans la période à venir ».

« Cet appel téléphonique s’inscrit dans le cadre des efforts en cours visant à renforcer les relations arabes et la coordination conjointe sur les questions communes », selon un communiqué de la présidence syrienne.

Plus tôt, une source israélienne a déclaré à l’agence de presse israélienne i24 News que « le président américain Donald Trump rencontrera le président al-Sharaa (alias Jolani) lors de sa prochaine visite en Arabie saoudite à la mi-mai ».

Selon les médias israéliens, la rencontre attendue a été organisée grâce à la médiation personnelle du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Début février, le prince héritier Mohammed ben Salmane a reçu le président Al-Sharaa (alias Jolani) et la délégation qui l’accompagnait au palais Al-Yamamah à Riyad.

